Rijeka gleda prema Lilleu; pogledajte golove za pobjedu na Farskim Otocima

No, nakon toga je Rijeka ovladala loptom i nizala dobre situacije u kaznenom prostoru domaće momčadi. No, domaći vratar Lamhauge i nepreciznost izabranika Sergeja Jakirovića doveli su do toga da se B36 uspijevao obraniti. Niko Janković, Marco Pašalić, Franjo Ivanović i Lindon Selahi su pokušavali, ali nisu uspijevali poslati loptu u mrežu.

U jeku riječkih napada, u 33. minuti su domaći nogometaši po lijevoj strani krenuli u kontranapad koji nije djelovao posebno opasno do ubačaja prema kaznenom prostoru. Lopta je na svom putu pogodila Stjepana Radeljića i idealno se odbila za Hannesa Agnarssona koji je primio loptu i mirno ju poslao uz desnu vratnicu pokraj nemoćnog Nediljka Labrovića.