Fiorentina razbila Udinese i stigla do prve ligaške pobjede u sezoni

"Viole" su u prvih 15 kola upisale šest remija i čak devet poraza. Sada su navijači Fiorentine napokon dočekali i prvu ligašku pobjedu sezone.

Susret je usmjerilo isključenje gostujućeg golmana Madukea Okoyea koji je u osmoj minuti skrivio prekršaj izvan kaznenog prostora. Na vrata je stao Razvan Sava, a iz igre je izašao Christian Kabasel.

Fiorentina je povela u 21. minuti golom Rolanda Mandragore, u 42. minuti Albert Gudmonsson je zabio i drugi gol, da bi u sudačkoj nadoknadi Cher Ndour pogodio za 3-0. Do kraja susreta Moise Kean je zabio još dva gola (56 68), dok je utješni pogodak za goste zabio Oumar Solet u 66. minuti.

Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za Fiorentinu koja je i dalje zadnja s devet bodova. Parma na 17. poziciji, posljednjoj koja osigurava prvoligaški spas ima pet bodova više. Momčad iz Udina je ostala na 11. mjestu sa 21 bodom.