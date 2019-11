Real Madrid u očajničkoj potrazi za velikom zvijezdom; je li ova ponuda dovoljna da se realizira strašan transfer?

Real Madrid je u lovu na veliku zvijezdu, a novo ime koje se dovodi u vezu s 'kraljevskim klubom' je ono Raheema Sterlinga

Odlaskom Cristiana Ronalda u Juventus, madridski Real izgubio je dašak glamura i sada to nekako pokušava nadoknaditi. Samo ovog ljetnog prijelaznog roka uprava' kraljeva' potrošila je na pojačanja više od pola milijarde eura (prodala za manje o 200 milijuna eura), no i dalje to nije ni približno što bi željeli navijači Reala.