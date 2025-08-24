Je li Španjolac ovim potezom otklonio sve dileme oko dolaska u Hajduk?

Sportski direktor Hajduka Gorav Vučević i njegova 'desna ruka' Ivan rakitić očito rade punom parom i dogovaraju pojačanja
Naime, kako se piše i u španjolskim medijima, Hugo Guillamón već je dogovoren i pitanje je, navodno, trenutka kada će biti predstavljen kao novo Hajdukovo pojačanje.
Isto se očekuje i kada je u pitanju Almerijin igrač Edgar Gonzalez.
On je u Almeriji od 2023. godine, a došao je iz Betisa. Svojevremeno je vrijedio deset milijuna eura, a lani je za Almeriju odigrao 40 utakmica u drugoj ligi i zabio je dva gola.
Ono zbog čega se vjeruje da i on budući Bili, jest detalj s društvenih mreža, točnije s Instagrama, gdje je zapratio splitski klub te time jasno pokazao da nije riječ o navijačkoj maštariji.