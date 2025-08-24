SVAKI DETALJ SE PRATI

Je li Španjolac ovim potezom otklonio sve dileme oko dolaska u Hajduk?

S.Š.

24.08.2025 u 11:00

Edgar Gonzalez
Edgar Gonzalez Izvor: EPA / Autor: DANIEL GONZALEZ
Sportski direktor Hajduka Gorav Vučević i njegova 'desna ruka' Ivan rakitić očito rade punom parom i dogovaraju pojačanja

Naime, kako se piše i u španjolskim medijima, Hugo Guillamón već je dogovoren i pitanje je, navodno, trenutka kada će biti predstavljen kao novo Hajdukovo pojačanje.

Isto se očekuje i kada je u pitanju Almerijin igrač Edgar Gonzalez.

On je u Almeriji od 2023. godine, a došao je iz Betisa. Svojevremeno je vrijedio deset milijuna eura, a lani je za Almeriju odigrao 40 utakmica u drugoj ligi i zabio je dva gola.

Ono zbog čega se vjeruje da i on budući Bili, jest detalj s društvenih mreža, točnije s Instagrama, gdje je zapratio splitski klub te time jasno pokazao da nije riječ o navijačkoj maštariji.

