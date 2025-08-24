Evo sastava Osijeka i Hajduka; Rožman ima samo jednu brigu, Garcia ih ima nekoliko

Međutim, dobra vijest jest ta što bi se na teren mogao vratiti Anel Jakupović , austrijski reprezentativni napadač, koji je u 31 utakmici za Osijek zabio deset golova. Ove sezone još nije igrao.

Osijek u prva tri kola ima tek dva osvojena boda, ali trenera Rožmana još više može brinuti što u 270 minuta njegovi igrači nisu zabili ni gola.

Ono što Osijeku ide na ruku jest činjenica da Simon Rožman itekako dobro zna kako zaustaviti Hajduk. U sedam utakmica protiv Splićana ima četiri pobjede, a prošle sezone, kada je sejo na klupu slavonskog kluba pobjedom je praktički izbacio Hajduk iz utrke za prvaka.

Što se Hajduka tiče, nakon ispadanja od albanskog Dinamo Cityja, pobijedili su Slaven Belupo te vratili optimizam. No, Garcia će i ovu utakmicu morati mijenjati sastav, jer u Osijek nisu doputovali ni Sigur ni Rebić. A baš je iskusni napadač trebao biti starter.

Urugvajsko-španjolski trener zato će sigurno od prve minute koristiti Marka Livaju, jer alternativa nema, a i činjenica jest da je u 25 minuta protiv Belupa, kada je u igru ušao s klupe, pokazao da je strašno motiviran.

Ovo su očekivani sastavi.