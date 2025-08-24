DERBI NA OPUS ARENI

Evo sastava Osijeka i Hajduka; Rožman ima samo jednu brigu, Garcia ih ima nekoliko

S.Š.

24.08.2025 u 10:25

Detalj s posljednjeg derbija na Opus Areni između Osijeka i Hajduka
Detalj s posljednjeg derbija na Opus Areni između Osijeka i Hajduka Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Od 18.30 sati na Opus Areni igra se derbi 4. kola SHNL-a, a Osijeku u goste dolazi Hajduk. Utakmicu možete gledati na kanalima MAXSporta 1 i HDTV-a, odnosno u programu MAXtv-a

Osijek u prva tri kola ima tek dva osvojena boda, ali trenera Rožmana još više može brinuti što u 270 minuta njegovi igrači nisu zabili ni gola.

Međutim, dobra vijest jest ta što bi se na teren mogao vratiti Anel Jakupović, austrijski reprezentativni napadač, koji je u 31 utakmici za Osijek zabio deset golova. Ove sezone još nije igrao.

vezane vijesti

Ono što Osijeku ide na ruku jest činjenica da Simon Rožman itekako dobro zna kako zaustaviti Hajduk. U sedam utakmica protiv Splićana ima četiri pobjede, a prošle sezone, kada je sejo na klupu slavonskog kluba pobjedom je praktički izbacio Hajduk iz utrke za prvaka.

Što se Hajduka tiče, nakon ispadanja od albanskog Dinamo Cityja, pobijedili su Slaven Belupo te vratili optimizam. No, Garcia će i ovu utakmicu morati mijenjati sastav, jer u Osijek nisu doputovali ni Sigur ni Rebić. A baš je iskusni napadač trebao biti starter.

Urugvajsko-španjolski trener zato će sigurno od prve minute koristiti Marka Livaju, jer alternativa nema, a i činjenica jest da je u 25 minuta protiv Belupa, kada je u igru ušao s klupe, pokazao da je strašno motiviran.

Ovo su očekivani sastavi.

  • Osijek (4-2-3-1): Malenica – Guedes, Hasić, Mkrtčan, Bukvić – Babec, Vrbančić – Živković, Šopov, Omerović – Jakupović
  • Hajduk (4-3-3): Ivušić – Karačić, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Krovinović, Pajaziti, Pukštas – Brajković, Livaja, Bamba
Hajduk - Slaven Belupo 3:0 (3. kolo, SHNL-a, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SADA JE SVIMA JASNO

SADA JE SVIMA JASNO

Da ne bi bilo zabune, evo što znači poruka s koreografije Bad Blue Boysa
MILAN IZGUBIO, ALI...

MILAN IZGUBIO, ALI...

Pogledajte Modrićeve brojke u debiju. I nije ni čudo da su ga tako ispratili s terena
RIJEČ TRENERA

RIJEČ TRENERA

Mario Kovačević: Žao mi je nekih igrača...

najpopularnije

Još vijesti