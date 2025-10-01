PSG šokirao Barcu u 90. minuti i preokretom odnio pobjedu iz Katalonije

Prvo poluvrijeme ponudilo je atraktivan nogomet i prilike na obje strane. Domaći su poveli u 19. minuti – Marcus Rashford sjajno je pronašao Ferrana Torresa koji preciznim udarcem pogađa za 1:0. Parižani su ipak uspjeli uzvratiti pred kraj prvog dijela: u 38. minuti Mayulu je iskoristio priliku i donio PSG-u izjednačenje.

Do kraja poluvremena više nije bilo golova, a isti rezultat stajao je na semaforu sve do posljednje minute utakmice. U nastavku su se redale šanse, promašaji su se nizali i s jedne i s druge strane, a onda hladan tuš za domaće navijače. U 90. minuti Ramos je mirno realizirao akciju gostiju i postavio konačnih 2:1.

PSG je tako uzeo velika tri boda s Camp Noua, dok je Barcelona, unatoč brojnim prilikama, ostala praznih ruku. U sljedećem kolu Parižane čeka gostovanje kod Bayer Leverkusena, dok će Barca na svom terenu dočekati grčki Olympiakos.

Liga prvaka, 2. kolo:

Monaco - Manchester City 2-2 (Teze 18, Dier 90-11m / Haaland 15, 44)

Arsenal - Olympiakos 2-0 (Martinelli 12, Saka 90+2)

Barcelona - PSG 1-2 (Ferran Torres 19 / Mayulu 38, Ramos 90)

Bayer - PSC Eindhoven 1-1 (Kofane 65 / Saibari 72)

Borussia (D) - Athletic 4-1 (Svensson 28, Chukwuemeka 50, Guirassy 83, Brandt 90+1 / Guruzeta 61)

Napoli - Sporting 2-1 (Hojlund 36, 79 / Suarez 62-11m)

Villarreal - Juventus 2-2 (Mikautadze 18, Veiga 90 / Gatti 49, Conceicao 56)

Qarabag - FC Kopenhagen 2-0 (Zoubir 28, Addai 83)

Union St. Gilloise - Newcastle 0-4 (Woltemade 17, Gordon 43-11m, 64-11m, Barnes 80)