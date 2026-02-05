POVIJESNI POSAO

Evo koliko će Dinamo zaraditi od Jagušićevog transfera

A.H.

05.02.2026 u 21:39

Adriano Jagušić
Adriano Jagušić Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Adriano Jagušić napušta Slaven Belupo. Ne odlazi, kako smo najavljivali, u Dinamo, već napušta Hrvatsku i potpisuje za Panathinaikos.

Za klub iz Koprivnice ovo je rekordni transfer. Dobit će 5,2 milijuna eura fiksne odštete, uz 800 tisuća eura bonusa i 20 posto od budućeg transfera. Dinamo je nudio puno manje od toga.

Zanimljivo, od ovog transfera zaradit će i Dinamo jer je Jagušić jedno vrijeme proveo u omladinskim kategorijama zagrebačkog kluba prije nego što su ga u Maksimiru otpisali i pustili.

Prema FIFA-inim pravilima klubovi u kojima nogometaš igra do 23. godine dijele pet posto od ukupne odštete. Zahvaljujući tome, Dinamo će dobiti oko 50 tisuća eura.

Jagušić, 20-godišnji ofenzivac, napušta Slaven nakon 67 utakmica, 16 golova i 10 asistencija.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

