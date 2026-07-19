FIFA zaustavila Hajduk: Zbog strogog pravila ostali su bez jednog od najvažnijih igrača

Hajduk u prvoj utakmici 2. pretkola Europske lige protiv Pafosa gotovo sigurno neće moći računati na Niku Sigura . Kanadski reprezentativac ispao je iz svih kombinacija zbog strogog FIFA-inog pravila koje igračima nakon Svjetskog prvenstva propisuje minimalno tri tjedna odmora.

Iako se posljednjih dana nagađalo da bi se Sigur mogao ranije priključiti treninzima i konkurirati za ogled na Poljudu, takav scenarij trenutačno nije realan, doznaju Sportske novosti.



Naime, FIFA je svim sudionicima Svjetskog prvenstva odredila obvezni odmor, a klubovi na tu odluku praktički nemaju utjecaja. Jedina je mogućnost da sami igrači dobrovoljno skrate godišnji odmor, no za sada nema naznaka da će se to dogoditi.

Time su treneru Gonzalu Garciji riješene i posljednje dvojbe oko sastava za dvoboj s ciparskim prvakom. Da je Sigur bio na raspolaganju, ozbiljno se razmatralo njegovo mjesto u početnoj postavi, što bi povuklo i nekoliko promjena u veznom redu i na bokovima.

Na Poljudu pritom vode računa i o mogućem transferu 21-godišnjeg veznjaka, pa ne žele nepotrebno riskirati s njegovim povratkom.

Sigur je na Svjetskom prvenstvu imao zapaženu ulogu u dresu Kanade. Protiv Maroka u osmini finala bio je starter, dok je u prethodnoj utakmici protiv Južne Afrike dobio više od pola sata igre.

Za sada je jasno samo jedno – Hajduk će europski okršaj s Pafosom morati odraditi bez jednog od svojih najvažnijih igrača, koji će se momčadi priključiti tek kada istekne obvezni FIFA-in odmor.