Pogledajte spektakl na Kantridi: Navijači austrijskog drugoligaša pripremili ludu atmosferu

Kantrida je još jednom pokazala zašto je jedan od najposebnijih nogometnih stadiona u ovom dijelu Europe.

Iako su Opatija i Austria Salzburg igrali tek pripremnu utakmicu, tribine legendarnog riječkog stadiona ponudile su prizore kakvi se rijetko viđaju i na znatno većim susretima. Opatija je protiv austrijskog drugoligaša odigrala 1:1. Domaću momčad u vodstvo je doveo Mišković pogotkom u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a gosti iz Salzburga izjednačili su u nastavku utakmice. Rezultat je, međutim, ostao u drugom planu zbog navijača Austrije Salzburg. Oko 500 pristalica ljubičastih doputovalo je u Rijeku te se smjestilo na B tribinu Kantride. Stigli su u punoj navijačkoj spremi, s transparentima, zastavama i šalovima, a gotovo tijekom cijele utakmice glasno su bodrili svoju momčad. Prizori iz Rijeke brzo su privukli pozornost poznate navijačke stranice Ultras Clips. Uz fotografiju ispunjene tribine i prepoznatljivih stijena koje se uzdižu iznad stadiona istaknuli su da su navijači iz Salzburga u velikom broju stigli u Hrvatsku, a ambijent Kantride opisali su kao spektakularan.

🇦🇹✈️🇭🇷 Austria Salzburg fans travelled in numbers to Croatia for a friendly match against NK Opatija.



The backdrop is STUNNING! 🏟️🌊🤩 pic.twitter.com/m7M4KxgxwD — Ultras Clips (@ultras_clips) July 18, 2026

Klub nastao iz navijačke pobune Austria Salzburg nije običan austrijski drugoligaš. Riječ je o klubu koji je ponovno rođen zahvaljujući najvjernijim navijačima, nakon jednog od najpoznatijih sukoba tradicije i modernog nogometnog biznisa. Izvorna Austria Salzburg osnovana je 1933. godine spajanjem salzburških klubova FC Hertha i FC Rapid. Od prvog dana njezine su boje bile ljubičasta i bijela, a upravo su one tijekom desetljeća postale ključan dio identiteta kluba i njegovih navijača. Najuspješnije razdoblje klub je imao tijekom devedesetih, kada je zbog sponzorskih razloga nastupao i pod imenom Casino Salzburg. Osvojio je tri naslova austrijskog prvaka - 1994., 1995. i 1997. godine - a vrhunac je dosegnuo u sezoni 1993./94. plasmanom u finale Kupa UEFA. Austrijanci su na putu do finala eliminirali Sporting, Eintracht Frankfurt i Karlsruhe, a potom u obje finalne utakmice izgubili 1:0 od Intera. Sve se promijenilo 2005. godine ulaskom Red Bulla. Klub je preimenovan u FC Red Bull Salzburg, promijenjeni su grb i vizualni identitet, a ljubičasto-bijele dresove zamijenile su korporativne crveno-bijele boje. Vodstvo je u početku kao godinu osnutka čak navodilo 2005., a od toga je odustalo tek zbog pravnih i licencijskih razloga. Navijači okupljeni u inicijativi Violett-Weiss pokušali su uvjeriti novo vodstvo da sačuva barem dio tradicije. Nakon propalih pregovora ponuđeni su im tek sitni ljubičasti detalji na opremi, što nisu prihvatili. U listopadu 2005. registrirali su novi Sportverein Austria Salzburg, klub koji će nastaviti njegovati stare boje, grb i navijački identitet.