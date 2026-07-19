PRIJATELJSKI SUSRET

Pogledajte spektakl na Kantridi: Navijači austrijskog drugoligaša pripremili ludu atmosferu

N.M.

19.07.2026 u 15:06

Austria Salzburg
Austria Salzburg Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Austria Salzburg (Facebook)
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Kantrida je još jednom pokazala zašto je jedan od najposebnijih nogometnih stadiona u ovom dijelu Europe.

Iako su Opatija i Austria Salzburg igrali tek pripremnu utakmicu, tribine legendarnog riječkog stadiona ponudile su prizore kakvi se rijetko viđaju i na znatno većim susretima.

Opatija je protiv austrijskog drugoligaša odigrala 1:1. Domaću momčad u vodstvo je doveo Mišković pogotkom u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a gosti iz Salzburga izjednačili su u nastavku utakmice.

Rezultat je, međutim, ostao u drugom planu zbog navijača Austrije Salzburg. Oko 500 pristalica ljubičastih doputovalo je u Rijeku te se smjestilo na B tribinu Kantride. Stigli su u punoj navijačkoj spremi, s transparentima, zastavama i šalovima, a gotovo tijekom cijele utakmice glasno su bodrili svoju momčad.

Prizori iz Rijeke brzo su privukli pozornost poznate navijačke stranice Ultras Clips. Uz fotografiju ispunjene tribine i prepoznatljivih stijena koje se uzdižu iznad stadiona istaknuli su da su navijači iz Salzburga u velikom broju stigli u Hrvatsku, a ambijent Kantride opisali su kao spektakularan.

Klub nastao iz navijačke pobune

Austria Salzburg nije običan austrijski drugoligaš. Riječ je o klubu koji je ponovno rođen zahvaljujući najvjernijim navijačima, nakon jednog od najpoznatijih sukoba tradicije i modernog nogometnog biznisa.

Izvorna Austria Salzburg osnovana je 1933. godine spajanjem salzburških klubova FC Hertha i FC Rapid. Od prvog dana njezine su boje bile ljubičasta i bijela, a upravo su one tijekom desetljeća postale ključan dio identiteta kluba i njegovih navijača.

Najuspješnije razdoblje klub je imao tijekom devedesetih, kada je zbog sponzorskih razloga nastupao i pod imenom Casino Salzburg. Osvojio je tri naslova austrijskog prvaka - 1994., 1995. i 1997. godine - a vrhunac je dosegnuo u sezoni 1993./94. plasmanom u finale Kupa UEFA. Austrijanci su na putu do finala eliminirali Sporting, Eintracht Frankfurt i Karlsruhe, a potom u obje finalne utakmice izgubili 1:0 od Intera.

Sve se promijenilo 2005. godine ulaskom Red Bulla. Klub je preimenovan u FC Red Bull Salzburg, promijenjeni su grb i vizualni identitet, a ljubičasto-bijele dresove zamijenile su korporativne crveno-bijele boje. Vodstvo je u početku kao godinu osnutka čak navodilo 2005., a od toga je odustalo tek zbog pravnih i licencijskih razloga.

Navijači okupljeni u inicijativi Violett-Weiss pokušali su uvjeriti novo vodstvo da sačuva barem dio tradicije. Nakon propalih pregovora ponuđeni su im tek sitni ljubičasti detalji na opremi, što nisu prihvatili. U listopadu 2005. registrirali su novi Sportverein Austria Salzburg, klub koji će nastaviti njegovati stare boje, grb i navijački identitet.

Od najnižih liga do profesionalnog nogometa

Nakon kratke suradnje s PSV/Schwarz-Weiss Salzburgom, navijačka Austria krenula je potpuno samostalnim putem. Momčad je sezonu 2006./07. započela u sedmom rangu austrijskog nogometa, bez ozbiljne infrastrukture i velikog proračuna, ali uz masovnu podršku tribina.

U samo četiri godine nanizala je četiri promocije i stigla do Regionallige West, trećeg razreda austrijskog nogometa. Nakon niza uspona, padova i financijskih problema, klub se ponovno probio među profesionalce te će i u sezoni 2026./27. igrati u austrijskoj Drugoj ligi.

Zato dolazak 500 navijača na prijateljsku utakmicu u Rijeci nije toliko iznenađenje. Austria Salzburg za njih nije samo nogometni klub, nego simbol otpora brisanju tradicije. Kantrida je svojim stijenama, morem i starinskim tribinama bila gotovo savršena pozornica za priču o klubu koji su navijači odlučili sačuvati vlastitim rukama.

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