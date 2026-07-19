Deschamps na rubu suza šokirao Francusku: Otkrio pravi razlog odlaska s klupe reprezentacije

Didier Deschamps nakon posljednje utakmice na klupi francuske reprezentacije otkrio je da nije otišao zato što je izgubio želju za poslom.
Tvrdi da je odluku donio zbog interesa momčadi jer je atmosfera koja se stvorila oko njega postala gotovo nepodnošljiva.
Francuska je njegov 14-godišnji mandat zaključila porazom 6:4 od Engleske u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Deschamps je nakon susreta pred kamerama M6 bio vidno potresen, a glas mu je zadrhtao dok je govorio o reprezentaciji.
'Francuska reprezentacija iznad je svega. Ona ne pripada meni. Bio sam joj na usluzi i imao sam svoju misiju tijekom 14 godina. Ništa nije važnije od ovog dresa', rekao je Deschamps.
Odluku da će otići nakon Svjetskog prvenstva objavio je još u siječnju 2025. godine, no tek je sada objasnio pravi razlog takvog poteza.
'Odlučio sam da mora završiti. Iskreno vam kažem, nisam to odlučio zbog sebe, nego zbog dobrobiti francuske reprezentacije. Možda to dosad nisam rekao, ali sada ću biti potpuno iskren: Oko mene se stvorilo toliko nepodnošljivo okruženje da reprezentacija to nije zaslužila', poručio je.
Bio na udaru dijela francuskih medija i navijača
Deschamps je tijekom posljednjih godina često bio na udaru dijela francuskih medija i navijača, unatoč rezultatima kojima je reprezentaciju zadržao u samom svjetskom vrhu. Naglasio je da odluka nije donesena preko noći, nego nakon dugog razmišljanja.
'Sve je bilo mnogo bolje za reprezentaciju nakon što sam objavio da odlazim. Mogao sam odluku donijeti neposredno prije Svjetskog prvenstva ili čak tijekom turnira, ali to nisam želio. Previše poštujem francusku reprezentaciju', objasnio je.
Francuzi sada očekuju potvrdu njegova nasljednika, a kao gotovo sigurno rješenje već se dugo spominje Zinedine Zidane.
Deschamps nije otkrio što će biti njegov sljedeći profesionalni korak. Potvrdio je tek da razmatra dvije mogućnosti - povratak klupskom nogometu ili preuzimanje neke druge reprezentacije.
'Postoje dvije mogućnosti: Mogu biti trener kluba ili izbornik. Obje su opcije otvorene', rekao je.
Najavio je i da se više neće javno miješati u događaje oko francuske reprezentacije.
'Od ove večeri zabranjujem si komentirati reprezentaciju', zaključio je Deschamps, naglasivši da to čini iz poštovanja prema svom nasljedniku.