Deschamps na rubu suza šokirao Francusku: Otkrio pravi razlog odlaska s klupe reprezentacije

Tvrdi da je odluku donio zbog interesa momčadi jer je atmosfera koja se stvorila oko njega postala gotovo nepodnošljiva.

Francuska je njegov 14-godišnji mandat zaključila porazom 6:4 od Engleske u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Deschamps je nakon susreta pred kamerama M6 bio vidno potresen, a glas mu je zadrhtao dok je govorio o reprezentaciji.

'Francuska reprezentacija iznad je svega. Ona ne pripada meni. Bio sam joj na usluzi i imao sam svoju misiju tijekom 14 godina. Ništa nije važnije od ovog dresa', rekao je Deschamps.

Odluku da će otići nakon Svjetskog prvenstva objavio je još u siječnju 2025. godine, no tek je sada objasnio pravi razlog takvog poteza.

'Odlučio sam da mora završiti. Iskreno vam kažem, nisam to odlučio zbog sebe, nego zbog dobrobiti francuske reprezentacije. Možda to dosad nisam rekao, ali sada ću biti potpuno iskren: Oko mene se stvorilo toliko nepodnošljivo okruženje da reprezentacija to nije zaslužila', poručio je.