Predsjednik La Lige zavapio: 'Piratstvo je krađa, moramo ukloniti ovaj problem'

U izlaganju se dotaknuo budućnosti sporta, načina na koji publika konzumira nogomet te borbe protiv piratstva, koje je usporedio sa sedmom Božjom zapovijedi – ‘ne ukradi’, piše Marca.

LaLiga i dalje jaka bez Messija i Ronalda Tebas je odmah odbacio tvrdnje da je španjolska liga oslabila nakon odlaska Lionela Messija i Cristiana Ronalda. ‘Naravno da bih volio da su Messi, Cristiano, Mourinho ili Guardiola ovdje, ali njihov odlazak ne objašnjava naše izazove niti koči naš rast. Zvijezde dolaze i odlaze, a ono što ligu drži stabilnom jesu klubovi i njezina struktura’, poručio je.

‘Smanjujemo razmak za Premier ligom’ Tebas tvrdi da je LaLiga druga najpraćenija liga u Europi. ‘Premier liga je ispred, ali mi smo odmah iza nje. Nakon nas slijede Bundesliga, Serie A i Ligue 1. Brojke i interakcije na društvenim mrežama jasno pokazuju da i dalje rastemo i da razlika postaje manja.’

Dotaknuo se i teme konkurentnosti: ‘U ligi s 20 klubova idealno je da prvak ne osvoji više od 85 ili 90 bodova. Ako netko ode na 100, znači da ostali nisu dovoljno blizu i da je previše utakmica predvidljivo.’ Podsjetio je da ni Premier liga nije iznimka:

‘City je osvojio šest uzastopnih naslova s više od 90 bodova. To što isti pobjeđuju nije nužno problem, bitno je da usput gube bodove.’ Otkrio je i svoju emocionalnu povezanost s Argentinom: ‘Kad bih mogao izabrati drugu putovnicu, bila bi argentinska. Vrlo sam vezan uz ovu zemlju i boli me stanje njezina nogometa.’

Mladi i dalje prate nogomet, samo drugačije Govoreći o navikama mlađih gledatelja, Tebas je rekao da ne vjeruje u dramatične tvrdnje da ‘mladi više ne gledaju 90 minuta’, ali priznaje da to rade na drugačiji način. ‘Nama mobiteli nisu bili dio života kao njima danas, logično je da je sve drukčije.’ Ipak, upozorio je na nešto neočekivano: ‘Najviše me brinu stariji navijači koji nisu digitalni urođenici. Ako im padne Wi-Fi, ne znaju kako pratiti utakmicu. Moramo im olakšati pristup jer upravo oni plaćaju uslugu koju mladi koriste.’

Piratstvo je krađa – i poskupljuje nogomet

U završnom dijelu govora Tebas se ponovno obrušio na piratske streamove. ‘Piratstvo je jednostavno krađa. Ne trebaju nam nova tumačenja da to shvatimo’, rekao je. Pohvalio je Argentinu kao jednu od najnaprednijih zemalja u borbi protiv ilegalnih platformi, istaknuvši nedavne istrage koje su razbile međunarodne mreže. Navijačima je uputio jasnu poruku:

‘Kad bi piratstvo nestalo, nogomet bi bio jeftiniji za sve. Mogli bismo prikupiti isti ili čak veći iznos uz niže cijene, ali prvo moramo ukloniti ovaj problem.’