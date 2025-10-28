Poznato je tko će biti novi srpski izbornik

Srpski nogometni savez u potrazi je za nasljednikom Dragana Stojkovića nakon debakla u kvalifikacijama za SP.
Iako su se u srpskom medijskom prostoru pojavljivala brojna imena, novi izbornik srpske reprezentacije bit će Veljko Paunović.
Tu informaciju objavio je srpski Kurir pozivajući se na izvore vrlo bliske nogometnom savezu. Taj portal tvrdi da je Paunović čitavo vrijeme bio prvi kandidat, a da su se ostala imena koristila tek kao dimna zavjesa kako bi se posao s Paunovićem dogovorio u miru.
Srpsku reprezentaciju će do kraja ovih kvalfikacija, u kojima su šanse Srbiji teoretske, voditi v.d. izbornika Zoran Mirković, a Paunović bi reprezentaciju trebao preuzeti u sljedećem ciklusu. Glavni cilj bit će mu plasman na Europsko prvenstvo 2028. godine, a i do tad bi trebao potpisati ugovor.
Paunović je 2015. godine odveo mladu srpsku reprezentaciju do titule svjetskih prvaka. Trebao je preuzeti A selekciju, ali se to nikad nije dogodilo. Nakon toga je radio u MLS-u, Engleskoj i Meksiku prije nego što je ove godine preuzeo Oviedo koji je nakon 24 godine vratio uveo u prvu ligu. Neočekivano je dobio otkaz početkom mjeseca.
U igračkoj karijeri je bio junior i senior Partizana, a glavni dio karijere proveo je u Španjolskoj igrajući za brojne klubove uključujući Atletico i Getafe.