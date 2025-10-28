Poznato je tko će biti novi srpski izbornik

Iako su se u srpskom medijskom prostoru pojavljivala brojna imena, novi izbornik srpske reprezentacije bit će Veljko Paunović .

Tu informaciju objavio je srpski Kurir pozivajući se na izvore vrlo bliske nogometnom savezu. Taj portal tvrdi da je Paunović čitavo vrijeme bio prvi kandidat, a da su se ostala imena koristila tek kao dimna zavjesa kako bi se posao s Paunovićem dogovorio u miru.

Srpsku reprezentaciju će do kraja ovih kvalfikacija, u kojima su šanse Srbiji teoretske, voditi v.d. izbornika Zoran Mirković, a Paunović bi reprezentaciju trebao preuzeti u sljedećem ciklusu. Glavni cilj bit će mu plasman na Europsko prvenstvo 2028. godine, a i do tad bi trebao potpisati ugovor.

Paunović je 2015. godine odveo mladu srpsku reprezentaciju do titule svjetskih prvaka. Trebao je preuzeti A selekciju, ali se to nikad nije dogodilo. Nakon toga je radio u MLS-u, Engleskoj i Meksiku prije nego što je ove godine preuzeo Oviedo koji je nakon 24 godine vratio uveo u prvu ligu. Neočekivano je dobio otkaz početkom mjeseca.

U igračkoj karijeri je bio junior i senior Partizana, a glavni dio karijere proveo je u Španjolskoj igrajući za brojne klubove uključujući Atletico i Getafe.