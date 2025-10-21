Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura

Nacionalni stadion u okolici Beograda jedan je od glavnih infrastrukturnih projekata režima Aleksandra Vučića.
Sprski nacionalni stadion gradi se na beogradskoj periferiji, u Surčinu, a moći će primiti 52.000 navijača te je na njemu planirano otvaranje EXPO-a 2027, kojoj je Srbija domaćin.
Nije riječ o 'pravom' EXPO-u, odnosno Svjetskoj izložbi, već o tzv. 'specijaliziranoj izložbi' koja je bitno manjeg obujma i s drukčijim ciljevima. No, Vučićev režim će u njezinu organizaciju uložiti nešto manje od milijardu i pol eura, a dio tog novca ide u izgradnju stadiona.
Njegov završetak planiran je do kraja sljedeće godine, ali srpski Forbes piše da radovi kasne i da je teško očekivati da će biti gotovi do zadanog roka. Inicijalni budžet bio je 470 milijuna eura, a u godinu i pol dana u stadion je utrošeno već 386 milijuna eura s time da se izgradnja nije pomaknula s prizemlja građevine.
To se vidi na snimkama iz drona koje su se prije tjedan dana pojavile na YouTubeu. Fiskalni savjet, nezavisni srpski državni organ, objavio je nedavno da će budžet biti debelo probijen te da će stadion, s pripadajućom infrastrukturom, stajati čak 960 milijuna eura iako je to kasnije smanjeno na 577 milijuna eura.
Na stadionu bi trebala igrati samo srpska reprezentacija dok beogradski klubovi tek kreću s projektima eventualnih novih stadiona.