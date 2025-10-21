Pogledajte nacionalni stadion u Srbiji. Probijeni rokovi i budžeti, stajat će skoro 600 milijuna eura

Sprski nacionalni stadion gradi se na beogradskoj periferiji, u Surčinu, a moći će primiti 52.000 navijača te je na njemu planirano otvaranje EXPO-a 2027, kojoj je Srbija domaćin.

Nije riječ o 'pravom' EXPO-u, odnosno Svjetskoj izložbi, već o tzv. 'specijaliziranoj izložbi' koja je bitno manjeg obujma i s drukčijim ciljevima. No, Vučićev režim će u njezinu organizaciju uložiti nešto manje od milijardu i pol eura, a dio tog novca ide u izgradnju stadiona.