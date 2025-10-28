drama na otoku

Skandal u europskom velikanu. Vlasnik smijenio trenera pa šokirao navijače izjavom: Lagao je...

S. M.

28.10.2025 u 18:21

Brendan Rodgers
Brendan Rodgers Izvor: EPA / Autor: ROBERT PERRY
Bionic
Reading

Nakon poraza od Heartsa 3:1 Celtic je smijenio Brendana Rodgersa s mjesta glavnog trenera.

Škotski velikan je u nezapamćenoj krizi; porazom od Heartsa našao se na ogromnih osam bodova zaostatka za klubom iz Edinburgha, a u tri kola Europske lige osvojio je samo četiri boda.

vezane vijesti

Jedina dobra vijest u moru loših je da su Rangersi još gori, na petome mjestu s 13 bodova zaostatka za Heartsom, ali to nije spasilo Brendana Rodgersa od otkaza.

Dok se ne nađe dugotrajnije rješenje, Rodgersa će privremeno zamijeniti Martin O'Neill, no najviše se priča o reakciji većinskoga klupskog vlasnika Dermota Desmonda.

Celtic je izjavu irskog milijardera objavio na službenim stranicama, a ona je šokirala navijače. U podužoj izjavi Desmond se prvo zahvalio Rodgersu na osvajanjima trofeja da bi onda krenuo u osobni obračun s bivšim trenerom.

'Kad smo ga vratili u klub prije dvije godine, Brendan je imao punu podršku svih nas u klubu. No, načinom komunikacije i odnosom prema svima nama to povjerenje nije opravdao. Lagao je kad je govorio da mu nismo nudili novi ugovor, a ono što je govorio o transferima jednostavno nije točno', napisao je, između ostalog, Desmond i nastavio:

'Našli smo se u njegovoj kući i tri sata pričali o svemu. Nije mogao naći nijedan primjer kad ga nismo podržavali da bi nakon toga počeo čudno ponašati. Njegove izjave i potezi pojačavali su toksičnu atmosferu oko kluba i postao je neprijateljski nastrojen prema upravi. Celtic je veći od bilo kojeg pojedinca, a na nama je da vratimo harmoniju u klub'.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PERKOVAC OTVORENO

PERKOVAC OTVORENO

Bivši hrvatski izbornik proživljavao pravu dramu: 'Bio sam blizu smrti'
robert špehar za tportal

robert špehar za tportal

'Ubili su nam klub! Zadnji smo, ali ni izdaleka to nije najgore što nam se događa'
vukovar - dinamo 1:0

vukovar - dinamo 1:0

Igrač Vukovara otkrio što im je trener rekao o Dinamu prije utakmice

najpopularnije

Još vijesti