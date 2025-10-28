Skandal u europskom velikanu. Vlasnik smijenio trenera pa šokirao navijače izjavom: Lagao je...

Škotski velikan je u nezapamćenoj krizi; porazom od Heartsa našao se na ogromnih osam bodova zaostatka za klubom iz Edinburgha, a u tri kola Europske lige osvojio je samo četiri boda.

Jedina dobra vijest u moru loših je da su Rangersi još gori, na petome mjestu s 13 bodova zaostatka za Heartsom, ali to nije spasilo Brendana Rodgersa od otkaza.

Dok se ne nađe dugotrajnije rješenje, Rodgersa će privremeno zamijeniti Martin O'Neill, no najviše se priča o reakciji većinskoga klupskog vlasnika Dermota Desmonda.

Celtic je izjavu irskog milijardera objavio na službenim stranicama, a ona je šokirala navijače. U podužoj izjavi Desmond se prvo zahvalio Rodgersu na osvajanjima trofeja da bi onda krenuo u osobni obračun s bivšim trenerom.

'Kad smo ga vratili u klub prije dvije godine, Brendan je imao punu podršku svih nas u klubu. No, načinom komunikacije i odnosom prema svima nama to povjerenje nije opravdao. Lagao je kad je govorio da mu nismo nudili novi ugovor, a ono što je govorio o transferima jednostavno nije točno', napisao je, između ostalog, Desmond i nastavio:

'Našli smo se u njegovoj kući i tri sata pričali o svemu. Nije mogao naći nijedan primjer kad ga nismo podržavali da bi nakon toga počeo čudno ponašati. Njegove izjave i potezi pojačavali su toksičnu atmosferu oko kluba i postao je neprijateljski nastrojen prema upravi. Celtic je veći od bilo kojeg pojedinca, a na nama je da vratimo harmoniju u klub'.