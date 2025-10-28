Bivši hrvatski izbornik proživljavao pravu dramu: 'Bio sam blizu smrti'

Iako je u veljači ove godine sjeo na klupu Iraka, Goran Perkovac vodio je puno važniju borbu. Naime, doživio je aneurizmu i mora je biiti hitno hospitaliziran.

Sada je za Net.hr po prvi put govorio o dramatičnosti situacije.

Dobro sam, hvala na pitanju. Znate, meni je to nasljedno. Meni to u obitelji imaju i mama i tetka, sestra, svi. Doktori su odradili odličan posao u Vinogradskoj bolnici. Sve je sad odlično, na moju veliku radost, radost moje obitelji. Doktor Vladimir Kalousek je odradio izvanredan posao i ja sam ponovno fit. Radim sve živo, nemam nikakvih ograničenja. Bila je to operacija manjeg tipa. Ušlo mi se kroz preponu do krve žile, zaštopane, stavila se mrežica kako bi krv nesmetano išla kroz žilu. Napravio mi se balončić na krvnoj žili i sam udar je bio jak. Od pet stupnjeva jakosti, ja sam imao četvrti. Bio sam blizu smrti, da se više ne vratim. Kad se to dogodilo, bio sam u stanu, sâm. Odjednom mi se počelo mračiti. Vidio sam da ću pasti i brzo sjeo dolje. Izgubio sam potom svijest. Brzo sam nazvao kćer kad sam kasnije došao k sebi. Došla je hitna, odvezla me u Vinogradsku, 20 dana sam bio u bolnici i na svu sreću sve je na kraju ispalo dobro", objasnio je Goran Perkovac.

Najavio je i bivši izbornik dvije prijateljske utakmice Hrvatske i Švicarske.

'Naravno da je Hrvatska favorit u tom dvomeču, ali Švicarska je jaka. Švicarski rukomet strašno je napredovao i promijenio se jer je u jednom trenutku jako puno igrača zaigralo u njemačkoj Bundesligi. Profitirali su na tome da igraju u jakim momčadima, da igraju međunarodne utakmice, dosta njih imaju čak i vodeće uloge u svojim momčadima. Imaju skup relativno mladih igrača koji igraju zapažene uloge u dobrim klubovima, koji imaju kvalitetu. Da se razumijemo. Imali su oni i prije kvalitetu, ali sad im je ta kvaliteta malo popravljena kroz to što igraju u jakoj ligi, najjačoj rukometnoj ligi na svijetu. Uz to, uče puno, s tim da su ulaganja malo bolja u Švicarskoj, dvorane su malo bolje. Rukomet u Švicarskoj ide prema naprijed'.