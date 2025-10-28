Viniciusova prva objava nakon drskog ponašanja privukla pažnju. Javio se i Neymar

Nakon nekoliko dana glasina i sada već poznatih šuškanja o Viniciusu, koji bi mogao biti kažnjen zbog sramotne reakcije nakon što ga je Xabi Alonso izveo s terena, brazilska zvijezda se povukla iz javnosti i, udaljena od svih nagađanja o njegovom odnosu s trenerom, objavila je nešto službeno, iako vjerojatno ne ono što su mnogi očekivali.

Momčad Xabija Alonsa potpuno je zasluženo uzela tri boda protiv katalonskog suparnika, a Vinicius Junior bio je glavna zvijezda utakmice od početka do kraja. Nakon samo tri minute igre, Lamine Yamal faulirao je Viniciusa za kazneni udarac, koji je sudac César Soto Grado prvotno dosudio, ali je kasnije poništio svoju odluku. Vinicius je na kraju protiv svoje volje morao napustiti teren u završnim minutama utakmice.

Vinicius je potvrdio svoju vezu s novom partnericom, Virginijom Fonsecom, popularnom influencericom u Južnoj Americi.

Krilni napadač Reala iznenadio je sve fotografijama na Instagramu gdje pozira sa svojom djevojkom. Uz kratku poruku 'V &V'﻿ i emoji srca, Vini je javno predstavio svoju djevojku u objavi koja je brzo postala viralna i prikupila je više od osam milijuna lajkova. Čak je reagirao i Neymar. Bivši reprezentativac i igrač Barcelone i PSG, koji sada igra za Santos, održava dobar prijateljski odnos s Viniciusom i komentirao je objavu svog sunarodnjaka.

Ovim potezom, Vinicius je uzeo pauzu od nogometa i šokirao javnost novom odlukom u svom privatnom životu, koji je nedavno bio vrlo turbulentan nakon što su neke brazilske žene prije nekoliko tjedana otkrile kako su navodno vodile ljubav s nogometašem Real Madrida. Sve to dogodilo se dok je napadač upoznavao Virginiju Fonsecu. Zbog tih problema, Vinicius je izdao priopćenje u kojem je istaknuo značaj svoje sadašnje partnerice.

Nakon što je Vinicius 'eksplodirao' na izmjeni u utakmici protiv Barcelone, glasine o njegovom mogućem odlasku su se ubrzale. Napadač, čiji ugovor traje do 2027. godine, nije potpisao novi ugovora ovog ljeta jer su, kako je otkrio Defensa Central u svibnju, postojala financijska razmimoilaženja s klubom.

Situacija je ponovo postala komplicirana, a najavljuju se nagađanja o mogućem transferu Viniciusa. U Francuskoj je bivši igrač Christophe Dugarry upozorio da će Florentino Pérez prodati nogometaša.

Međutim, kako DC tvrdi, Real nema namjeru prodati Viniciusa, a kamoli to učiniti u skoroj budućnosti. I predsjednik i klub u cjelini pozitivno ocjenjuju napredak brazilske zvijezde, ali ne žele da ostane po svaku cijenu.

Pérez bi mogao uskoro ponovo pregovarati s Viniciusovim menadžerima kako bi postigao dogovor o njegovoj dugoročnoj budućnosti. Balans sada leži na plećima napadača, koji nikada nije sumnjao u svoju bezuvjetnu ljubav prema grbu koji tako odlično predstavlja.