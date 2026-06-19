Poznati trener žestoko prozvao Dalića: 'Nevjerojatno da mu je taj igrač na klupi. To je nebulozno'

Prema posljednjim informacijama, prva žrtva tog zaokreta mogao bi biti Luka Vušković, kojem se više ne predviđa mjesto u početnoj postavi ako se Hrvatska vrati na sustav s četvoricom u zadnjoj liniji.

O svemu je za Sportske novosti govorio Ilija Lončarević, koji je vrlo otvoreno komentirao hrvatsku igru, Dalićeve odluke i činjenicu da Mateo Kovačić protiv Engleske nije bio u početnih 11.

Lončarević: Prvih 11 krpali smo da se prilagodimo jednom igraču

Vušković je protiv Engleske dobio veliku priliku od prve minute, no hrvatska obrana nije djelovala sigurno, a Dalić bi u nastavku turnira mogao promijeniti raspored i vratiti se na formaciju 4-4-2. Lončarević smatra da se na velikim turnirima takve promjene događaju, ali i da javnost zaslužuje jasna objašnjenja.

'Na turnirima se takve stvari događaju. Nikada ne upirem prstom u igrača i izbornika, osim ako me se ne izazove. Igrače ako imaju loš dan, a trenere kada šute ili daju objašnjenja koja ne piju vodu ili vrijeđaju razum nas koji nešto ipak znamo o nogometu. I hrvatski narod i navijači koji prate nogomet žele da im se pojasne neke stvari. I zato trener mora reći nešto suvislo. Mi smo prvih 11 krpali kako bismo se prilagodili jednom igraču da se zadovolji ne znam koga. Osim toga, previše smo se prilagođavali suparniku. Ne moramo osvajati medalje, ali još uvijek možemo igrati svoj nogomet', rekao je Lončarević.

Njegova je poruka jasna: Hrvatska se protiv Engleske previše bavila suparnikom, a premalo vlastitim identitetom. Poraz od jedne od najjačih reprezentacija svijeta nije katastrofa sam po sebi, ali način na koji je Hrvatska pokušala odgovoriti na englesku snagu otvorio je brojna pitanja.