Senzacionalni povratak nogometu? Arapi mu sigurno nude bogatstvo

Balotelli je bez kluba skoro godinu dana, a posljednji angažman imao je u talijanskom prvoligašu Genoi, za koju je potpisao krajem listopada prošle godine. No, njegov boravak u Genoi trajao je vrlo kratko, u šest nastupa odigrao je tek 56 minuta i početkom siječnja otišao je iz kluba.

Unatoč razočaravajućoj epizodi u Genoi, Balotelli se je nadao povratku u Seriu A.

Formu održava trenirajući u amaterskom klubu Carpenedolo, a talijanski mediji navode da ga je kontaktirao Al Ittifaq iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji mu je spreman ponuditi ugovor do lipnja 2028. I sigurno takava da ga ne bi ostavio ravnodušnim.

Balotelli je tijekom karijere promijenio brojne klubove, a u najboljim danima igrao je za Inter, Manchester City, AC Milan te Liverpool. Za talijansku reprezentaciju je u 36 utakmica postigao 14 pogodaka.