HOĆE LI PRIHVATITI?

Senzacionalni povratak nogometu? Arapi mu sigurno nude bogatstvo

S.Š. / Hina

24.12.2025 u 15:16

Mario Balotelli vs. Dario Srna
Mario Balotelli vs. Dario Srna Izvor: EPA / Autor: MAURIZIO BRAMBATTI
Bionic
Reading

Bivši talijanski reprezentativac 35-godišnji Mario Balotelli još nije odustao od profesionalnog nogometa, a na travnjak bi se mogao vratiti u dresu Al Ittifaqa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavili su talijanski mediji.

Balotelli je bez kluba skoro godinu dana, a posljednji angažman imao je u talijanskom prvoligašu Genoi, za koju je potpisao krajem listopada prošle godine. No, njegov boravak u Genoi trajao je vrlo kratko, u šest nastupa odigrao je tek 56 minuta i početkom siječnja otišao je iz kluba.

Unatoč razočaravajućoj epizodi u Genoi, Balotelli se je nadao povratku u Seriu A.

Formu održava trenirajući u amaterskom klubu Carpenedolo, a talijanski mediji navode da ga je kontaktirao Al Ittifaq iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji mu je spreman ponuditi ugovor do lipnja 2028. I sigurno takava da ga ne bi ostavio ravnodušnim.

Balotelli je tijekom karijere promijenio brojne klubove, a u najboljim danima igrao je za Inter, Manchester City, AC Milan te Liverpool. Za talijansku reprezentaciju je u 36 utakmica postigao 14 pogodaka.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Dinamo dovodi igrača iz SHNL-a; evo kakav dogovor se očekuje
osijek se raspitivao

osijek se raspitivao

Poznata je cijena za zvijezdu SHNL-a; interesa ne fali
izbornik je pažljiv s odlukom

izbornik je pažljiv s odlukom

Zlatko Dalić još nije potpisao novi ugovor s HNS-om; otkrio je kakva je situacija

najpopularnije

Još vijesti