Policija podnijela prekršajnu prijavu protiv Dinama; događalo se i na drugim stadionima, a hrvatski klubovi tu ne mogu baš ništa

U hrvatskom prvaku Dinamu zbog navijača ne mogu izbjeći prijave ni u dobra koronavirusa, a ova koja je stigla od policije pomalo je bizarna

Nisu Boysi jedini, i pripadnici drugih navijačkih skupina za vrijeme utakmica svojih momčadi nisu se pridržavali potrebnog razmaka, bili su na 'hrpama', a to se vidjelo i na fotografijama i u televizijskim prijenosima.

A kako ih prisiliti? To je jednostavno nemoguće, jer ne bi bilo ni normalno slati policiju da ih rastjera, jer bi to moglo dovesti do fizičkog obračuna na tribinama.

Uglavnom u takvim situacijama klubovi su bili nemoćni, i jedini način je bio da se gledatelji uopće nisu puštali na tribine, a onda bi patili svi gledatelji koji su se uživo zaželjeli hrvatskog nogometa. Ovako će deblji kraj izvlačiti klubovi.