Pogledajte novi gol Ljubičića u Bundesligi

Domaćin je poveo u šestoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, kada je Alexis Claude-Maurice zatresao mrežu za 1:0.

Union je u završnici upao u probleme: U 89. minuti isključen je Derrick Kohn, no gosti su unatoč igraču manje dvije minute kasnije došli do boda. Za 1:1 pogodio je hrvatski napadač Marin Ljubičić, koji se sjajno snašao nakon jednog udarca suigrača i preusmjerio loptu u mrežu. Gol pogledajte ovdje.

Kristijan Jakić odigrao je cijeli susret za Augsburg, dok Nediljko Labrović nije branio. U redovima Uniona nije nastupio Josip Juranović.

Ljubičiću je to drugi pogodak u drugom nastupu u Bundesligi. Prvi je zabio prošle subote, kada je u 86. minuti pogodio za konačnih 2:2 protiv Mainza.

Na ljestvici je Union deveti s 23 boda, dok je Augsburg 15. s 15 bodova, tri više od zone ispadanja. Vodi Bayern s 47 bodova, a druga je Borussia Dortmund s 36.