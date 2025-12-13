Pogledajte nevjerojatnu pobjedu Lazija i zbog čega je Toma Bašić dobio crveni karton

Lazio je ostao s desetoricom krajem prvog poluvremena kada je u 42. minuti isključen Zaccagni, da bi u 77. minuti zbog udaranja suparnika laktom izravni crveni karton dobio i Bašić.

No, samo pet minuta nakon Bašićeva isključenja Noslin je iskoristio pogrešku domaće obrane i zabio za neočekivano slavlje.