Pogledajte kako je Rujevica ispratila Fruka nakon utakmice za pamćenje

U derbi susretu 14. kola SHNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili s 5:0.
Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi.
U nastavku su pogotke zabijali još Vignato i Menalo. Fruk nije stao na tri pogotoka, već je na to dodao i asistenciju za Menala kako bi kompletirao sjajnu partiju. Ne čudi stoga da je na Sofascoreu dobio čistu desetku.
Njegov odličan nastup je prepoznala i publika na Rujevici. Kada je u 89. minuti krenuo iz igre, dobio je ovacije kakve je rijetko tko doživio. Ispraćaj Fruka s terena pogledajte u videu ispod.