Pogledajte kako je Rujevica ispratila Fruka nakon utakmice za pamćenje

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi.

U nastavku su pogotke zabijali još Vignato i Menalo. Fruk nije stao na tri pogotoka, već je na to dodao i asistenciju za Menala kako bi kompletirao sjajnu partiju. Ne čudi stoga da je na Sofascoreu dobio čistu desetku.