SJAJAN NASTUP

Pogledajte kako je Rujevica ispratila Fruka nakon utakmice za pamćenje

N.M.

22.11.2025 u 20:52

Toni Fruk
Toni Fruk Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

U derbi susretu 14. kola SHNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili s 5:0.

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi.

U nastavku su pogotke zabijali još Vignato i Menalo. Fruk nije stao na tri pogotoka, već je na to dodao i asistenciju za Menala kako bi kompletirao sjajnu partiju. Ne čudi stoga da je na Sofascoreu dobio čistu desetku.

Toni Fruk
Toni Fruk Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

Njegov odličan nastup je prepoznala i publika na Rujevici. Kada je u 89. minuti krenuo iz igre, dobio je ovacije kakve je rijetko tko doživio. Ispraćaj Fruka s terena pogledajte u videu ispod.

Rijeka - Hajduk (ovacije Fruku) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RIJEKA - HAJDUK 5:0

RIJEKA - HAJDUK 5:0

Oglasio se Hajduk nakon najtežeg poraza ikad; evo što je objavio
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Andrijašević za tportal analizirao Jadranski derbi: 'Livaja? Uvjeren sam da...'
ikona hajduka samo za tportal

ikona hajduka samo za tportal

'Ne mogu shvatiti jednu stvar. Garcia? Najbolje bi mu bilo da razgovara s bakom na placu'

najpopularnije

Još vijesti