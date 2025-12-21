supersport hnl

Hajduk dočekuje Vukovar, Gorica stiže na Rujevicu; evo gdje gledati današnje utakmice

I.Ž.

21.12.2025 u 07:32

Michele Šego NK Hajduk
Michele Šego NK Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Nedjelja nam donosi dvije posljednje utakmice 18. kola SuperSport HNL-a. Hajduk će na Poljudu ugostiti Vukovar (15 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV), a jesenski dio sezone na Rujevici će zatvoriti aktualni prvak Rijeka i Gorica (17.45 sati, MAXSport, MAXtv)

Danas završava jesenski dio domaćeg nogometnog prvenstva, igraju se posljednje dvije utakmice 18. kola SuperSport HNL-a.

Na teren će prvo istrčati Hajduk i Vukovar, utakmica na Poljudu igra se od 15 sati (MAXSport, MAXtv, HDTV).

Posljednji susret jesenskog dijela sezone Hajduk dočekuje na drugom mjestu prvenstvene tablice, s osvojena 34 boda. U 17. kolu Hajduk je 3:1 svladao Lokomotivu na Maksimiru, a dva gola u toj pobjedi zabio je Ante Rebić, dok se jednom u strijelce upisao Michele Šego.

Vukovar 1991 uoči gostovanja na Poljudu drži pretposljednje mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 15 bodova. U zadnjoj utakmici momčad trenera Silvija Čabraje 2:0 je pobijedila Varaždin na domaćem terenu u Vinkovcima.

U prvom ovosezonskom ogledu odigranom početkom listopada Hajduk je u Vinkovcima svladao Vukovar 1:0, a jedini strijelac u tom susretu bio je Rokas Pukštas.

U odnosu na prošlo kolo trener Hajduka Gonzalo Garcia zbog četvrtog žutog kartona sigurno ne može računati na Zvonimira Šarliju, zbog bolesti nema ni Luke Hodaka, a od ranije su ozlijeđeni Rokas Pukštas, Ivica Ivušić i Marino Skelin. Trener Čabraja zbog žutih kartona u konkurenciji nema Davida Mejiu.

Glavni sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova, pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ivan Starčević iz Bjelovara.

Jesenski dio sezone na Rujevici će službeno 'zatvoriti' aktualni prvak Rijeka i Gorica (17.45 sati, MAXSport, MAXtv). Rijeka se oporavila i nakon lošeg starta u sezonu se vraća prema vrhu ljestvice, a uz to je i osigurala proljeće u Europi. Trener Victor Sanchez uoči današnje utakmice ima problema zbog gripe koja je poharala svlačionicu njegove momčadi. no sigurno je da će protiv Gorice izvesti najjači mogući sastav.

U prvom međusobnom dvoboju ove sezone Rijeka je u Velikoj Gorici slavila 3:1.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

