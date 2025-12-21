Filip Zubčić danas lovi nove bodove u veleslalomu; evo kad počinje utrka

Nove bodove u Svjetskom kupu danas će loviti Filip Zubčić , vozi se veleslalom. Utrku će otvoriti Austrijanac Marco Schwarz, a naš najbolji skijaš ima startni broj 11.

'Dobro se osjećam, uvijek mi se lijepo vratiti ovdje. Iskreno, ni sam ne znam kakva je forma, ušao sam nakon postolja u seriju loših rezultata, neku malu krizu. Nije prvi put u mojoj karijeri, tako da se znam nositi s time i nadam se da ću se brzo iščupati', rekao je Zubčić uoči današnje utrke i dodao:

'Temperature su dosta visoke, toplo je, ali ova staza je uvijek u sjeni, nema nikad sunca, navodno su stavili i dosta vode pa bi trebala biti tvrda, dosta tvrđa nego zadnje utrke. Volim tu stazu, nekako je tanka razlika da li je volim ili mrzim jer sam se tu često i mučio, a imao sam i stvarno lijepe trenutke. Nadam se da će biti dobra trka.'

Prva vožnja počinje u 10 sati, druga je u 13.30 sati (HTV2).