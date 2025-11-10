Pogledajte kako je Jeličić po prvi put udario po najvećoj zvijezdi Dinama

Ozbiljna kriza pere Dinamo, a novi poraz u Puli (1:2) samo je plod očajnog stanja Modrih i njegovog stručnog stožera. Mario Kovačević je izgubio momčad, to je sad svima jasno i samo je pitanje vremena kad će biti bivši. O krizi u Dinamu u emisiji Studio SHNL je govorio i Joško Jeličić.

U Puli protiv Istre Kovačević je na poluvremenu iz igre izvadio Ismaela Bennacera, najveće pojačanje u povijesti Dinama i igrača čija se vrijednost procjenjuje na 10 milijuna eura.

'Bennacer je dao sve od sebe, pa smo pokušali trkački nešto promijeniti', rekao je Kovačević nakon utakmice.

Bennacera je Jeličić do jučer stalno hvalio, isticao je da je to igrač koji radi razliku i da uživa u svakom njegovom potezu. Sve do jučer i utakmice s Istrom. Alžirac je kod 0:1 napravio kardinalnu grešku kad je neoprezno u opasnoj zoni izgubio loptu i Dinamo je u toj situaciji spasio Nevistić.

'Nije mi se svidio njegov govor tijela, čak i nonšalancija. Ovdje ostaju tri na dva, Frederiksen šutira, ali Nevistić brani. Bennacer je izašao na poluvremenu, ne znam u kakvom je stanju, ali previše drži loptu i čini mi se da nekad čak i podcjenjuje protivnika.'