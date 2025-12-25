Žestoka poruka Belgijanca: Šokiran sam i jako razočaran! Tužna je odluka FIFA-e i UEFA-e

Afrička nogometna federacija (CAF) je prije nekoliko dana objavila kako će se afričko prvenstvo ubuduće održavati svake četiri godine, umjesto dosadašnjeg ritma od svake dvije godine.

Od 1957. godine, kada je održano prvo izdanje, Kup nacija se odigravao svake dvije godine te je donosio gotovo 80 posto ukupnog prihoda Afričke nogometne organizacije. Međutim, nakon turnira 2028. godine, kontinentalni turnir će se igrati svake četiri godine.

'Šokiran sam i i jako razočaran. To je ponos afričkog nogometa, s najboljim igračima u afričkom nogometu. Ukinuti to i napraviti turnir svake četiri godine, mogao bih razumjeti da je to bio zahtjev iz bilo kojeg razloga iz Afrike, ali sve to nalažu veliki ljudi iz UEFA-e, velikih europskih klubova, te FIFA. To je tako tužno', kazao je belgijski stručnjak koji vodi Mali od kolovoza prošle godine.

Tijekom trenerske karijere trenirao je i Gambiju, Etiopiju, Filipine, Maltu, Togo, Zimbabve, Namibiju....

'Toliko smo se dugo borili da za poštovnje, da bismo onda slušali Europu kako bi promijenila povijest, jer ovo je povijest koja seže 68 godina unatrag i to samo zbog financijskih zahtjeva klubova koji koriste opterećenje igrača kao izgovor dok stvaraju Svjetsko prvenstvo sa 48 momčadi, Ligu prvaka bez prvaka. Ako želite zaštititi igrače, onda igrate Ligu prvaka samo s prvacima. Ne stvarate više natjecanja s većim opterećenjem. Onda i dalje možete igrati AFCON svake dvije godine. Afrika je najveći nogometni kontinent na svijetu, sve velike zvijezde u Europi su Afrikanci, pa mislim da ne poštujemo Afriku time što idemo svake četiri godine', poručio je.

U Maroku se trenutačno održava 35. izdanje afričkog Kupa nacija. Mali je u susretu prvog kola A skupine remizirao sa Zambijom (1:1).