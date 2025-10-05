genij

Pogledajte čudesno dodavanje Luke Modrića za penal u velikom talijanskom derbiju protiv Juvea

S.Č.

05.10.2025 u 22:13

Modrić penal
Modrić penal Izvor: Screenshot / Autor: ArenaSport
U derbiju 6. kola talijanske Serie A Juventus na svom stadionu je odrigrao 0:0 s Milanom

Momčad hrvatskog trenera Igora Tudora ove sezone još ne zna za poraz – ni u Serie A ni u Ligi prvaka – te trenutačno drži peto mjesto na ljestvici.

S druge strane, Milan pod vodstvom kapetana Luke Modrića nalazi se na vrhu tablice, s istim brojem bodova kao Napoli, Roma i Inter. Prvo poluvrijeme proteklo je bez većih uzbuđenja, ali je početkom nastavka stigao ključni trenutak.

SERIE A (6. kolo): Juventus - Milan 0:0 / 05.10.2025. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YouTube

U 52. minuti sudac Marco Guida pokazao je na bijelu točku nakon što je Luka Modrić sjajnim dubinskim dodavanjem pronašao Santiaga Gimeneza, a Lloyd Kelly ga je srušio s leđa dok je lopta još bila u zraku. Guida nije imao dvojbi – kazneni udarac za Milan. No, ništa od gola. Pulišić je promašio cijela vrata. 

