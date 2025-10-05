sjajna utakmica

Evo kako se Sofascore naklonila Modriću nakon još jedne nevjerojatne partije

S.Č.

05.10.2025 u 23:15

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Nevjerojatni Luka Modrić još jednom je pokazao da su godine za njega samo broj.

Hrvatski kapetan bio je ključna figura u veznom redu Milana u derbiju protiv Juventusa (0:0), a njegove brojke dovoljno govore same za sebe:

imao je najviši očekivani broj asistencija (xA) – 0.35,

izjednačen po broju najviše dodira s loptom (87)

drugi po broju ključnih dodavanja (2),

drugi po točnim dugim loptama (6),

drugi po ukupnom broju točnih dodavanja (68),

te drugi po ocjeni na SofaScoreu – impresivnih 7.9.

'Dirigirati veznim redom Milana s 40 godina? Nema problema – ako si Luka Modrić', naklonio se Modriću SofaScore.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
