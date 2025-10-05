Evo kako se Sofascore naklonila Modriću nakon još jedne nevjerojatne partije

Nevjerojatni Luka Modrić još jednom je pokazao da su godine za njega samo broj.

Hrvatski kapetan bio je ključna figura u veznom redu Milana u derbiju protiv Juventusa (0:0), a njegove brojke dovoljno govore same za sebe:

imao je najviši očekivani broj asistencija (xA) – 0.35,

izjednačen po broju najviše dodira s loptom (87)

drugi po broju ključnih dodavanja (2),

drugi po točnim dugim loptama (6),

drugi po ukupnom broju točnih dodavanja (68),

te drugi po ocjeni na SofaScoreu – impresivnih 7.9.

'Dirigirati veznim redom Milana s 40 godina? Nema problema – ako si Luka Modrić', naklonio se Modriću SofaScore.