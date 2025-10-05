Pogledajte nevjerojatne Modrićeve brojke u derbiju protiv Juventusa

Milan je bio puno bliže pobjedi jer je imao bolje prilike, a najveću je u 54. minuti propustio Christian Pulisic s bijele točke.

U završnici susreta dvije dobre šanse imao je Rafa Leao , a u 90. minuti mu je Modrić još jednom nevjerojatnom loptom složio veliku priliku. No, Portugalac je loše reagirao i Di Grigorio mu je obranio udarac.

Luka Modrić je fantastičnom loptom našao Santiaga Gimeneza kojeg je Lloyd Kelly srušio. Sudac Marco Guida je dosudio penal, a Pulisic je loptu poslao preko gola.

Pomalo neočekivano najbolji igrač susreta je prema Sofascoreu bio Milanov golman Mike Maignan, a odmah iza njega bio je Modrić. Hrvatski kapetan ponovon je odigrao veliku utakmicu. Uz ta dva ključna dodavanja imao je 68/76 točnih dodavanja, a oduzeo je čak četiri lopte.

Dobio je ocjenu 7.9, a po svim statističkim parametrima bio je među prva dva igrača na utakmici.