Pogledajte nevjerojatne Modrićeve brojke u derbiju protiv Juventusa

S. M.

05.10.2025 u 22:57

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: Isabella Bonotto / AFP / Profimedia
Juventus i Milan odigrali su bez golova u derbiju 6. kola Serie A.

Milan je bio puno bliže pobjedi jer je imao bolje prilike, a najveću je u 54. minuti propustio Christian Pulisic s bijele točke.

Luka Modrić je fantastičnom loptom našao Santiaga Gimeneza kojeg je Lloyd Kelly srušio. Sudac Marco Guida je dosudio penal, a Pulisic je loptu poslao preko gola.

U završnici susreta dvije dobre šanse imao je Rafa Leao, a u 90. minuti mu je Modrić još jednom nevjerojatnom loptom složio veliku priliku. No, Portugalac je loše reagirao i Di Grigorio mu je obranio udarac.

Učinak Luke Modrića protiv Juventusa
Učinak Luke Modrića protiv Juventusa Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

Pomalo neočekivano najbolji igrač susreta je prema Sofascoreu bio Milanov golman Mike Maignan, a odmah iza njega bio je Modrić. Hrvatski kapetan ponovon je odigrao veliku utakmicu. Uz ta dva ključna dodavanja imao je 68/76 točnih dodavanja, a oduzeo je čak četiri lopte.

Dobio je ocjenu 7.9, a po svim statističkim parametrima bio je među prva dva igrača na utakmici.

