Za većinu igrač utakmice! Evo što Talijani pišu o još jednoj čudesnoj partiji Luke Modrića

Talijanska Gazzetta dello Sport piše da je upravo Modrić kreirao najbolju priliku utakmice kada je poslao 'vertikalno savršeno dodavanje' prema Santiagu Gimenezu, koji je srušen u kaznenom prostoru. Sudac Marco Guida pokazao je na bijelu točku, no Christian Pulišić nije iskoristio jedanaesterac i propustio priliku donijeti Milanu pobjedu.

Kako navodi Juventus News 24, hrvatski kapetan bio je centralna točka u izgradnji svih akcija Milana: preuzimao je lopte duboko u svojoj polovici, širio igru i diktirao tempo, dok su mlađi suigrači često tražili upravo njega kao prvi izlaz iz pritiska.

Unatoč godinama, Modrić je odradio svih 90 minuta s izvanrednom preciznošću dodavanja i smirenošću u ključnim trenucima. Talijanski novinari ističu da njegov utjecaj 'nije samo u dodirima s loptom, već i u mirnoći koju unosi u momčad kada pritisak raste'.



Milan je s ovim bodom zadržao vrh Serie A, a Modrić je još jednom pokazao da, i s 40 godina, ostaje standard i inspiracija – ne samo za suigrače, nego i za cijelu ligu. Kako piše La Gazzetta, 'ako Milan danas igra s tolikim samopouzdanjem u veznom redu, to je zato što ima Lukinu glavu i srce u sredini terena'.

Portal Sempre Milan proglasio je hrvatskog kapetana igračem utakmice (MOTM) uz ocjenu 7.5.

‘Bilo je tijesno između njega i Maignana za najboljeg igrača, ali s obzirom na to da je Modrić odigrao dodavanje koje je dovelo do jedanaesterca i zatim pripremio situaciju jedan na jedan za Lea, odluka je bila logična. Očito je bio uključen u sve, jer mu je Juventus ostavljao prostora na lopti povlačeći se u blok’, piše Sempre Milan.

Portal Football Italia također ga je istaknuo kao najboljeg u redovima Milana, uz ocjenu 6.5: ‘Najbolji igrač Milana – Modrić. Dva ključna dodavanja i 89 posto točnih pasova. Kao i uvijek, vodio je Milan svojom klasom i osobnošću. Visoku ocjenu zaslužio je i Maignan, koji je imao veliku obranu nakon udarca Gattija u drugom poluvremenu, iako je branič Juventusa vjerojatno bio u zaleđu.’