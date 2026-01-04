Navijači Chelseaja kritizirali jednog igrača nakon remija protiv Cityja: ‘Ne zaslužuje nositi ovaj dres’

Bez Maresce na klupi i s privremenim rješenjem u vidu Caluma McFarlanea, Chelsea je u susret s aktualnim prvakom Engleske ušao bez velikih očekivanja. Prvo poluvrijeme bilo je skromno, a ključni trenutak dogodio se u 42. minuti, kada je nakon pogreške u obrani zabio Tijjani Reijnders, igrač koji je ovog ljeta stigao iz Milana i koji je sada strijelac tri od posljednja četiri ligaška gola Cityja.

Chelsea je u nastavku izgledao znatno bolje, stvarao je prilike i u završnici susreta uspio doći do izjednačenja preko Enza Fernándeza. Bod protiv jednog od glavnih kandidata za naslov zadržao je razliku između dviju momčadi na 11 bodova, ali rezultat nije ublažio dojam o pojedinim individualnim pogreškama.

Posebno se na meti kritika našao Benoît Badiashile. Francuski branič, koji je ove sezone rijetko dobivao priliku, odigrao je tek drugu punu utakmicu u Premier ligi, a njegova reakcija kod primljenog pogotka ocijenjena je presporom i nedovoljno odlučnom. Iako je spriječio da lopta dođe do Erlinga Haalanda, završila je u nogama Reijndersa, a pokušaj blokiranja udarca bio je zakašnjel.

Statistika ne ide u prilog francuskom stoperu: bez osvojenog zračnog duela, bez uklizavanja i s tek nekoliko obrambenih intervencija, njegova izvedba nije uvjerila dio navijača da zaslužuje kontinuitet u početnoj postavi. Izostanak ozlijeđenog Levija Colwilla dodatno je ogolio probleme Chelseajeve obrane, ali mnogi smatraju da Badiashile trenutačno nije rješenje.

Nezadovoljstvo Badiashileovom izvedbom brzo se prelilo i na društvene mreže, gdje su navijači Chelseaja vrlo otvoreno izrazili frustraciju. Dio njih smatra da francuski branič ne ispunjava očekivanja koja dolaze s dresom londonskog kluba.

‘Badiashile ne zaslužuje nositi dres Chelseaja’, napisao je jedan navijač, dok je drugi bio još izravniji: ‘Kako je moguće da napravi istu pogrešku u dvije uzastopne utakmice? To nije razina Premier lige.’

Treći komentar posebno se isticao težinom poruke: ‘Ako želimo biti ozbiljan klub, Badiashile mora biti na popisu za odlazak na ljeto.’

Pojedini navijači otišli su i korak dalje, kritizirajući skautsku politiku kluba: ‘Ne razumijem tko je procijenio da je ovo igrač za Chelsea. Ovo jednostavno nije dovoljno dobro.’

Francuski reprezentativac stigao je u Chelsea iz Monaca početkom 2023. s velikim očekivanjima, no dojam je da ih zasad nije ispunio.