Evo što je zabrinuti Pep Guardiola rekao o ozljedi Joška Gvardiola

04.01.2026 u 21:06

Guardiola i Gvardiol
Guardiola i Gvardiol Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN/EPA
Ozljeda Joška Gvardiola izazvala je zabrinutost u Manchester Cityju nakon utakmice protiv Chelseaja. Trener Pep Guardiola priznao je da stanje hrvatskog braniča ne izgleda dobro, a potvrdio je i da je probleme u istom susretu osjetio i Ruben Dias.

Trener Manchester Citya Pep Guardiola nakon remija protiv Chelseaa nije skrivao zabrinutost zbog ozljeda koje su obilježile drugo poluvrijeme.

Posebno je istaknuo situaciju s hrvatskim reprezentativcem Joškom Gvardiolom, koji je morao napustiti igru, a prve procjene ne ulijevaju optimizam.

‘Vidjet ćemo sutra. Ne izgleda dobro, ni kod njega ni kod Rubena. Vidjet ćemo što se točno dogodilo. Čeka ih pauza’, rekao je Guardiola.

Španjolski trener potom je potvrdio da je i Ruben Dias u drugom poluvremenu osjetio probleme, iako još nema službene dijagnoze.

‘Da, izgleda kao ozljeda. Nisam još razgovarao s liječnikom, ali ako Ruben nije mogao nastaviti, to znači da je osjetio nešto’, dodao je Guardiola, ne ulazeći u detalje o tome radi li se o udarcu ili mišićnom problemu.

Više informacija o težini ozljeda očekuje se nakon dodatnih pregleda.

