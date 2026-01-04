Evo što je zabrinuti Pep Guardiola rekao o ozljedi Joška Gvardiola

‘Vidjet ćemo sutra. Ne izgleda dobro, ni kod njega ni kod Rubena . Vidjet ćemo što se točno dogodilo. Čeka ih pauza’, rekao je Guardiola.

Posebno je istaknuo situaciju s hrvatskim reprezentativcem Joškom Gvardiolom , koji je morao napustiti igru, a prve procjene ne ulijevaju optimizam.

Španjolski trener potom je potvrdio da je i Ruben Dias u drugom poluvremenu osjetio probleme, iako još nema službene dijagnoze.

‘Da, izgleda kao ozljeda. Nisam još razgovarao s liječnikom, ali ako Ruben nije mogao nastaviti, to znači da je osjetio nešto’, dodao je Guardiola, ne ulazeći u detalje o tome radi li se o udarcu ili mišićnom problemu.

Više informacija o težini ozljeda očekuje se nakon dodatnih pregleda.