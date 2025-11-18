ZA VODSTVO

Dani Olmo zabio za Španjolsku nakon lijepe akcije: Pogledajte gol

N.M.

18.11.2025 u 22:16

Dani Olmo
Dani Olmo Izvor: EPA / Autor: JOSE MANUEL VIDAL
Bionic
Reading

Španjolska će danas potvrditi svoj plasman na Svjetsko prvenstvo.

Uoči susreta posljednjeg kola s Turskom, Španjolci su znali da su gotovo sigurno na Svjetskom prvenstvu. Naime, Turskoj je za preskočiti Španjolce bila potrebna pobjeda od sedam golova razlike usred Seville.

vezane vijesti

Da se to neće dogoditi postalo je jasnije već u četvrtoj minuti kada je Španjolska povela. Nakon sjajne akcije Cucurella je pronašao Danija Olma, a bivši igrač Dinama je lijepo pogodio. Pogodak Olma pogledajte OVDJE.

Uslijedila su dva gola Turske preko Gula i Ozcana za preokret, dok je za 2:2 pogodio Oyarzabal.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POZNATI SUPARNici

POZNATI SUPARNici

Evo s kime BiH može igrati u baražu za Svjetsko prvenstvo
SLOMLJENO SRCE

SLOMLJENO SRCE

Izbornik BiH neutješan nakon utakmice: Evo što je rekao
NEVJEROJATNO

NEVJEROJATNO

Pogledajte bizaran gol kojim je BiH ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo

najpopularnije

Još vijesti