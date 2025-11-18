Dani Olmo zabio za Španjolsku nakon lijepe akcije: Pogledajte gol

Uoči susreta posljednjeg kola s Turskom, Španjolci su znali da su gotovo sigurno na Svjetskom prvenstvu. Naime, Turskoj je za preskočiti Španjolce bila potrebna pobjeda od sedam golova razlike usred Seville.

Da se to neće dogoditi postalo je jasnije već u četvrtoj minuti kada je Španjolska povela. Nakon sjajne akcije Cucurella je pronašao Danija Olma, a bivši igrač Dinama je lijepo pogodio. Pogodak Olma pogledajte OVDJE.

Uslijedila su dva gola Turske preko Gula i Ozcana za preokret, dok je za 2:2 pogodio Oyarzabal.