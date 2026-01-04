Alen Halilović stavljen na transfer-listu

Fortuna Sittard planira se rastati s 29-godišnjim Alenom Halilovićem. Kako navodi nizozemski dnevnik De Limburger, klub želi prodajom hrvatskog veznjaka osloboditi financijski prostor kako bi mogao dovesti nova pojačanja.

Halilovićev ugovor s Fortunom istječe na ljeto, a produženje suradnje trenutačno nije opcija, zbog čega se prodaja nameće kao najlogičnije rješenje. Tek nakon odlazaka pojedinih igrača klub može aktivnije krenuti na tržište, što je potvrdio i trener Danny Buijs nakon nedavne pobjede protiv AZ-a.

‘Potrebni su nam novi impulsi, ali da bismo uopće mogli dovoditi pojačanja, prvo moraju otići neki igrači. U suprotnom, financijski prostor je vrlo ograničen, osim ako se ne ukaže neka iznimna prilika.'

Halilović ove sezone još nije zaigrao, navodno zbog ozljede. Prošle sezone je u 28 nastupa zabio dva gola uz četiri asistencije i bio među boljim igračima kluba.