Alen Halilović stavljen na transfer-listu

Nizozemski prvoligaš Fortuna Sittard odlučio je ovog zimskog prijelaznog roka pokušati prodati Alen Halilovića. Kako pišu nizozemski mediji, hrvatski veznjak nalazi se među igračima koje klub želi staviti na tržište, a prodaja je trenutačno najizgledniji rasplet.

Fortuna Sittard planira se rastati s 29-godišnjim Alenom Halilovićem. Kako navodi nizozemski dnevnik De Limburger, klub želi prodajom hrvatskog veznjaka osloboditi financijski prostor kako bi mogao dovesti nova pojačanja.

Halilovićev ugovor s Fortunom istječe na ljeto, a produženje suradnje trenutačno nije opcija, zbog čega se prodaja nameće kao najlogičnije rješenje. Tek nakon odlazaka pojedinih igrača klub može aktivnije krenuti na tržište, što je potvrdio i trener Danny Buijs nakon nedavne pobjede protiv AZ-a.

‘Potrebni su nam novi impulsi, ali da bismo uopće mogli dovoditi pojačanja, prvo moraju otići neki igrači. U suprotnom, financijski prostor je vrlo ograničen, osim ako se ne ukaže neka iznimna prilika.'

Halilović ove sezone još nije zaigrao, navodno zbog ozljede. Prošle sezone je u 28 nastupa zabio dva gola uz četiri asistencije i bio među boljim igračima kluba.

