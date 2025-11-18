Hrvatska u-21 reprezentacija stigla do važne pobjede protiv Mađarske: Pogledajte golove

Prvi pogodak na ogledu postigao je Leon Grgić u 17. minuti, dok je pobjeda potvrđena u 90. kada je za 2:0 strijelac bio Luka Tunjić . Hrvatska U21 nakon četiri odigrane utakmice ima deset bodova. Bod više ima Turska U21, ali su turski nogometaši odigrali jednu utakmicu više.

Od samog početka mladi Hrvati su zaigrali dominantnije u Budimpešti, a ujedno su realizirali jednu od prvih svojih pravih akcija. Jagušić je poslao loptu u prostor, a Grgić je u 17. minuti pogodio bliži kut za 1:0 Hrvatske U21. Time je Grgić samo nastavio svoj niz pogodaka u ovim kvalifikacijama, u četvrtom nastupu bio mu je to četvrti pogodak.

Prije i nakon pogotka Hrvatska U21 je bila brža, bolja i konkretnija. Mogla je odmor dočekati i uz veću prednost, a najveću je šansu propustio Šotiček u 43. minuti. U kontranapadu Hrvatske Zvonarek je uposlio Šotičeka koji je pucao pored vratnice.

Od starta drugog poluvremena situacija na travnjaku se promijenila i Mađarska U21 je postala vrlo opasna. Domaćin je već u 49. minuti imao odličnu šansu. Tuboly i Denes su dva puta pokušavali, ali je u oba slučaja bila odlična reakcija hrvatskog vratara Silića.

Kroz cijeli nastavak susreta Mađari su napadali i tražili izjednačenje, ali se Hrvatska relativno lako branila od tih naleta. Tuboly je još jednom pokušao u 74. minuti, tada iz slobodnog udarca, ali je i tada na mjestu bio Silić.

Domaćin je u 86. minuti pogodio za izjednačenje nakon pogreške Silića, ali srećom za izabranike Ivice Olića pogodak je poništen zbog zaleđa. Vrlo brzo nakon toga dvoboj je riješen. U 90. minuti Tunjić je bio strijelac za 2:0 i potvrdu nova tri hrvatska boda. Vušković je prvo pucao iz slobodnog udarca, a utrčavanje Tunjića je bilo pravovremeno, kao i sama egzekucija.