Caktaš se vraća u Hrvatsku. Evo za koga je potpisao

Kako pišu 24sata, bivši kapetan Hajduka vraća se u Dugopolje; klub u kojem je započeo seniorsku karijeru i vodeći klub Prve NL.

Caktaš dolazi kao slobodan igrač, a u Dugopolju računaju da bi se s njim mogli izboriti za plasman u SuperSport HNL, što je glavni cilj kluba ove sezone.

Caktaš je na Cipar došao prošlog ljeta iz Kocaelispora bez odštete, a odigrao je tek tri utakmice. Prije Kocaelispora je igrao za Sivasspor, a tamo je u siječnju 2022. otišao iz Osijeka također kao slobodan igrač.

Caktaš je najveći dio karijere proveo u Hajduku u kojem je u 228 utakmica upisao 97 golova i 27 asistencija. U zimu 2016. godine prodan je ruskom Rubinu za milijun eura da bo se dvije godine kasnije vratio u Split kao slobodan igrač.