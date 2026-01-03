raskinuo ugovor

Caktaš se vraća u Hrvatsku. Evo za koga je potpisao

A.H.

03.01.2026 u 12:36

Mijo Caktaš
Mijo Caktaš Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Mijo Caktaš (33) raskinuo je ugovor s ciparskim Anorthosisom i vraća se u hrvatski nogomet.

Kako pišu 24sata, bivši kapetan Hajduka vraća se u Dugopolje; klub u kojem je započeo seniorsku karijeru i vodeći klub Prve NL.

Caktaš dolazi kao slobodan igrač, a u Dugopolju računaju da bi se s njim mogli izboriti za plasman u SuperSport HNL, što je glavni cilj kluba ove sezone.

Caktaš je na Cipar došao prošlog ljeta iz Kocaelispora bez odštete, a odigrao je tek tri utakmice. Prije Kocaelispora je igrao za Sivasspor, a tamo je u siječnju 2022. otišao iz Osijeka također kao slobodan igrač.

Caktaš je najveći dio karijere proveo u Hajduku u kojem je u 228 utakmica upisao 97 golova i 27 asistencija. U zimu 2016. godine prodan je ruskom Rubinu za milijun eura da bo se dvije godine kasnije vratio u Split kao slobodan igrač.

