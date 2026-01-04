Evo što engleski mediji pišu o nastupu Joška Gvardiola protiv Chelseaja

Nogometaši Manchester Cityja i Chelseaja podijelili su bodove u posljednjoj utakmici 20. kola engleske Premier lige. Susret igran na Etihadu završio je rezultatom 1:1, a rasplet u sudačkoj nadoknadi ostavio je gorak okus domaćoj momčadi.
ity je do vodstva stigao u završnici prvog poluvremena. U 42. minuti Reijnders je iskoristio jednu od prilika i pogodio za 1:0 pred domaćom publikom, što je bio i rezultat s kojim se otišlo na odmor.
U nastavku utakmice obje su momčadi imale svoje prilike, no činilo se da će City zadržati minimalnu prednost do samog kraja. Ipak, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Chelsea je stigao do izjednačenja preko Fernándeza, koji je donio gostima vrijedan bod na teškom gostovanju.
Susret je dodatno obilježila i ozljeda hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, koji je početkom drugog poluvremena morao napustiti igru uz vidljive bolove u desnoj nozi.
Sjajno prvo poluvrijeme pa zabrinjavajuća ozljeda
Gvardiol je do izlaska u 51. minuti odigrao vrlo dobru utakmicu. Osim što je bio standardno siguran i dominantan u igri u polju, u 19. minuti fantastičnim je blokom zaustavio praktički siguran pogodak Estevãa, izazvavši oduševljenje domaćih navijača i očaj kod gostujućih.
Statistički portal SofaScore dodijelio je hrvatskom braniču ocjenu 7,3, dok su engleski mediji bili nešto suzdržaniji u svojim ocjenama.
Engleski mediji o Gvardiolu
Manchester Evening News ovako je opisao njegov nastup: ‘Bilo je dobrih trenutaka i kvalitetne izgradnje igre, ali i nekoliko poteza koji su izluđivali Guardiolu. Sve je zasjenila zabrinjavajuća ozljeda na početku drugog poluvremena.’ (ocjena 6)
Slično je reagirao i NBC Sports: ‘Standardno pouzdan, ali je morao napustiti igru zbog ozljede koja je u drugom poluvremenu izgledala ozbiljno, što je veliki razlog za zabrinutost.’ (ocjena 6)
Engleski Goal ovako je opisao igru Hrvata: 'Imao je vrlo sadržajno prvo poluvrijeme, ali je početkom drugog morao napustiti igru zbog ozljede koja je izgledala zabrinjavajuće. Teren je napustio uz pomoć dvojice članova medicinskog osoblja, vidno šepajući. Prije toga uputio je nekoliko dugih, preciznih lopti prema napadu i imao ključnu intervenciju kada je blokirao udarac Estevãa iz neposredne blizine. (ocjena 7)
Detaljnije informacije o težini ozljede očekuju se nakon liječničkih pregleda, dok su u Cityju zasad oprezni s procjenama.