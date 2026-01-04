Evo što engleski mediji pišu o nastupu Joška Gvardiola protiv Chelseaja

ity je do vodstva stigao u završnici prvog poluvremena. U 42. minuti Reijnders je iskoristio jednu od prilika i pogodio za 1:0 pred domaćom publikom, što je bio i rezultat s kojim se otišlo na odmor.

U nastavku utakmice obje su momčadi imale svoje prilike, no činilo se da će City zadržati minimalnu prednost do samog kraja. Ipak, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Chelsea je stigao do izjednačenja preko Fernándeza, koji je donio gostima vrijedan bod na teškom gostovanju.

Susret je dodatno obilježila i ozljeda hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, koji je početkom drugog poluvremena morao napustiti igru uz vidljive bolove u desnoj nozi.

Sjajno prvo poluvrijeme pa zabrinjavajuća ozljeda

Gvardiol je do izlaska u 51. minuti odigrao vrlo dobru utakmicu. Osim što je bio standardno siguran i dominantan u igri u polju, u 19. minuti fantastičnim je blokom zaustavio praktički siguran pogodak Estevãa, izazvavši oduševljenje domaćih navijača i očaj kod gostujućih.

Statistički portal SofaScore dodijelio je hrvatskom braniču ocjenu 7,3, dok su engleski mediji bili nešto suzdržaniji u svojim ocjenama.