Počinje najveći, najekstremniji i najluđi festival u Hrvatskoj

Ostalo je svega dva dana do otvorenja jubilarnog 20. Pannonian Challengea, najvećeg festivala ekstremnog sporta u ovom dijelu Europe. Kroz pet dana festivala ove godine posjetitelji će uživati u vrhunskoj adrenalinskoj zabavi, koncertima regionalnih glazbenih zvijezda koji traju do jutra, odličnoj gastro ponudi i druženju s brojnim posjetiteljima iz cijelog svijeta

Pannonian Challenge ove godine traje od srijede 5. lipnja do nedjelje 9. lipnja, a lokacija je svima dobro znana – lijeva obala rijeke Drave u Osijeku.

Na dan otvorenja festivala, u srijedu 5. lipnja, proslavljeni hrvatski BMXer i aktualni Svjetski prvak Marin Ranteš će sa službenim BMX sudcem Igorom Vukadinovićem Pokijem održati BMX školu za najmlađe u najbolje opremljenom skate parku u regiji. Škola počinje u 15.00 sati. U 20.30 volonteri će s osječkog pješačkog mosta pustiti lampione te tako najaviti jubilarni 20. Pannonian. Izložba action sport fotografija i predstavljanje monografije "20 godina Pannoniana" održat će se u Kazamatu u 21. sat, a nakon svečanog otvorenja DJ Omer i DJ Umbo zabavljat će goste do ranih jutarnjih sati.

Petak je rezerviran za inline i scooter (romobil). Od 16.30 u skate parku možete pogledati scooter session, dok je inline pro finale u 18.00 sati. 19.30 je dodjela nagrada u kategoriji inline, a od 21.00 se party seli u Vegu gdje nastupaju Hladno Pivo, Let 3, The Nilz, Debeli Precjednik i Of Apes.

Subota i nedjelja su rezervirani za BMX. U subotu ćete od 15.00 u parku moći pogledati utakmicu Hrvatska – Wales i osvježiti se u našem chill corneru. Od 18.00 počinje BMX polufinale, a od 21.00 party se seli u Vegu gdje vas čekaju Krankšvester, MAiKA, Atheist Rap, Bad Copy i DJ Sly.

Nedjelja je završni dan ovogodišnjeg jubilarnog Pannonian Challengea, a izdvajamo BMX žensko finale od 15.00, BMX legende od 16.15, i BMX muško finale od 18.00. U 19.30 je dodjela nagrada, a nakon toga after party ostaje u skate parku gdje će vas DJ Pips zabavljati do jutarnjih sati.

Ovogodišnji Pannonian Challenge nudi za svakog po nešto, stoga nikako nemojte propustiti festival koji ove godine slavi svoj 20. jubilej.