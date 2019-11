Počeli odlasci s Poljuda; u Hajduku odmah prihvatili prvu ostavku

Lukša Jakobušić podnio je ostavku na mjesto dopredsjednika HNK Hajduk koju je prihvatio predsjednik Uprave Marin Brbić

Funkciju najbližeg suradnika predsjednika Uprave Kluba obavljao je od mjeseca svibnja ove godine.

'Ostavku podnosim iz osobnih razloga, ali mi utoliko nije nimalo lakše. Protekli mjeseci na mjestu dopredsjednika Hajduka su me učinili ponosnim, posebice zbog načina na koji su me prihvatili svi, od suradnika u Klubu, do građana Splita i navijača Hajduka', poručio je Jakobušić te dodao: