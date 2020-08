Pobuna engleskih klubova; odbili su nova pravila Fife i odlučili vratiti se na staro

Engleska Premier liga vraća se na staro pravilo kad su u pitanju izmjene igrača tijekom utakmice, pa će u predstojećoj sezoni ponovno biti dozvoljene tri izmjene, odlučeno je na sastanku klubova Premier lige

To su prihvatile gotovo sve lige, pa tako i engleska Premier liga. No, engleski klubovi su se odlučili na povratak na staro pravilo, jer smatraju da pet izmjena pogoduje jakim i bogatim momčadima.

FIFA je pravilo o pet izmjena produžila do kolovoza 2021. godine, a to znači da bi ono moglo biti primijenjeno sljedeće godine na Euru ako se za to odluči UEFA.

Također, predstavnici engleskih klubova objavili su kako podržavaju odluku da suci za vrijeme utakmice više koriste VAR i da gledaju sporne situacije kako bi bili sigurniji da je donesena ispravna odluka.