Peh za Rijeku: Igrač završio na operaciji

Rijeka se protiv lidera prvenstva mora 'vaditi' nakon lošeg ulaska u 2026. Naime, Rijeka je u prva dva kola protiv Slaven Belupa i Osijeka osvojila samo jedan bod.

Sada joj na Rujevicu dolazi najteži mogući protivnik Dinamo. U dosadašnja dva susreta ove sezone, Dinamo je oba puta slavio, ali oba puta je Rijeka imala svoje šanse.

Kako javlja Novi list, Rijeka u tom dvoboju neće moći računati na sve igrače. Naime, mladi Noel Bodetić je u susretu s Osijekom zaradio ozljedu šake. Bodetić je morao na operaciju te će dva-tri tjedna biti van pogona.