Peh za Rijeku: Igrač završio na operaciji

N.M.

05.02.2026 u 08:12

Osijek - Rijeka
Osijek - Rijeka Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Aktualni prvak Rijeka u nedjelju od 17:45 (MAXSport 1) na Rujevici dočekuje Dinamo.

Rijeka se protiv lidera prvenstva mora 'vaditi' nakon lošeg ulaska u 2026. Naime, Rijeka je u prva dva kola protiv Slaven Belupa i Osijeka osvojila samo jedan bod.

Sada joj na Rujevicu dolazi najteži mogući protivnik Dinamo. U dosadašnja dva susreta ove sezone, Dinamo je oba puta slavio, ali oba puta je Rijeka imala svoje šanse.

Kako javlja Novi list, Rijeka u tom dvoboju neće moći računati na sve igrače. Naime, mladi Noel Bodetić je u susretu s Osijekom zaradio ozljedu šake. Bodetić je morao na operaciju te će dva-tri tjedna biti van pogona.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
