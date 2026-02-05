Poruka iz Osijeka: 'Istina je, dobili smo Dinamovu ponudu...'

Na Opus Arenu stigla je službena ponuda zagrebačkog kluba za 19-godišnjeg napadača, ali je ista odmah odbijena.

'Istina je da smo dobili službenu ponudu Dinama za Antona Matkovića, koju smo odbili. Naš je plan zadržati ga do ljeta, a onda ćemo vidjeti kako će se kretati stvari na tržištu', rekao je Alen Petrović, sportski direktor Osijeka, za Glas Slavonije.

Matković je dosad za Osijek odigrao 47 utakmica i postigao osam golova uz dvije asistencije.

'Cilj nam je postići cijenu koju je Matković kao najtalentiraniji mladi igrač u svom godištu imao prije ozljede. Vratio se na teren prije negoli smo očekivali, a sad nam je želja neka ovu sezonu odigra u miru.'

Osijek je prije ozljede odbijao ponude od oko pet milijuna eura za Matkovića. Sada on, ipak, manje vrijedi...