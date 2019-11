Paulo Dybala ušao umjesto neraspoloženog Ronalda i presudio derbi Juventusa i Milana

U derbiju 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je pobijedio Milan 1:0 i tako se vratio na prvo mjesto ljestvice Serie A

U drugom dijelu susreta obje ekipe stvaraju po nekoliko prilika. Pokušavali su s jedne strane Higuain i Matuidi, a s druge Piatek i Calhanoglu, ali mreže su mirovale.

Tako je bilo sve do same završnice susreta, točnije do 77. minute kada Paulo Dybala nakon lijepog udarca pogađa donji desni kut gola na kojem stoji Donnarumma za prednost Juventusa. Napomenimo kako je sjajni Argentinac zabio 20 minuta nakon što je ušao u igru umjesto nevidljivog Cristiana Ronalda.

Do kraja susreta Milan je svim silama napadao i pokušavao većinom udarcima s distance, ali golman Juventusa Szczesny je bio vrlo siguran i nije dozvolio da ugroze njihovu mrežu.