Liverpool na svom Anfieldu pobijedio Manchester City i sad juri prema naslovu prvaka

U derbiju 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je na Anfieldu pobijedio Manchester City 3:1 i pobjegao 'Građanima' na čak devet bodova viška. Do pobjede je napokon došao i Manchester United...

Domaćin je poveo u 6. minuti fantastičnim golom Fabinha s 20 metara. Međutim, golu Liverpoola prethodila je sporna situacija pred njihovim vratima nakon što je Trent Alexander-Arnold igrao rukom. Sudac Michael Oliver je pustio da se igra nastavi, a 'redsi' su nakon sjajne kontre došli do vodstva.

Zanimljivo, Liverpool u Premiershipu nikada na svom travnjaku nije izgubio nakon što je vodio 2:0. U 232 takve situacije dobio je 227 utakmica, a pet puta remizirao. Tradiciju je nastavio i ovoga puta.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 51. minuti nakon što je Henderson ubacio na drugu vratnicu, a Sadio Mane zabio za 3:0. Bernardo Silva je uspio smanjiti u 81. minuti. U 83. minuti dogodila se još jedna sporna situacija pred golom Liverpoola, Alexander-Arnold je ponovo igrao rukom, ali su Oliver i VAR soba ostali bez reakcije za razliku od Pepea Guardiole koji je 'ludovao' uz teren.

U ranije odigranim susretima pobjede su upisali Manchester United i Wolverhampton. United je na Old Traffordu pobijedio Brighton 3:1, dok je Wolverhampton bio bolji od Aston Ville 2:1.

Bila je to tek druga ligaška pobjeda Uniteda u zadnjih sedam kola, no i sa ova tri boda 'crveni vragovi' su napravili značajan skok na ljestvici i to za čak sedam mjesta i sada se nalaze na sedmoj poziciji sa 16 bodova.