Ovo se nije nikad dogodilo! Sabalenka izgubila dobiven meč i prekinula niz koji se u tenisu ne pamti

Beloruska tenisačica Arina Sabalenka doživjela je prvi poraz na turniru u Wuhanu, prekinuvši impresivnu seriju od 20 uzastopnih pobjeda i tri osvojene titule na ovom Mastersu. U polufinalu ju je svladala Amerikanka Jessica Pegula, trenutačno šesta igračica svijeta, rezultatom 2:6, 6:5, 7:6 (2).

Sabalenka, prva tenisačica svijeta, upravo je u Wuhanu 2018. i 2019. osvojila prve velike naslove u karijeri, a prošle godine ponovno je podigla trofej. Zbog pandemije turnir se nekoliko sezona nije održavao, pa je Pegula sada postala prva igračica koja je Sabalenku porazila u ovom kineskom gradu.

Sabalenka ispustila vodstvo od 1:0 i 5:2

Prvi set Sabalenka je osvojila uvjerljivo, a i u trećem je imala potpunu kontrolu meča. Nakon što je Pegula izjednačila, Beloruskinja je povela 5:2, no Amerikanka je nanizala četiri gema zaredom, spasila dvije meč-lopte i izborila tie-break.

U odlučujućem tie-breaku Sabalenka je osvojila tek dva poena, pa je Pegula izborila finale protiv sunarodnjakinje Coco Gauff, koja je ranije istog dana bila bolja od Jasmine Paolini s 2:0 (6:4, 6:3).