Tri godine nije igrala aktivno, ali ipak dobila priliku u kvalifikacijama Australian Opena

35-godišnja Tereza ne igra aktivno tenis već skoro tri godine, u te tri godine ima tek jedan turnir u Monastiru igran početkom 2023. godine.

U te tri godine Tereza je postala majka, osnovala svoju tenisku akademiju u Poreču, a zamrznuti ranking je čekao, i evo ga, isplatilo se, zahvaljujući zamrznutom rankingu i velikom broju otkazivanja, Tereza je upala u kvalifikacije Australian Opena!

Nekada 150. tenisačica svijeta otputovat će u Australiju i odigrati posljednji meč u profesionalnoj karijeri, za svoju dušu!

Kako i sama kaže, da ne očekujemo puno, ali da će dati sve od sebe za kraj!