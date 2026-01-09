KAKAV KRAJ KARIJERE

Tri godine nije igrala aktivno, ali ipak dobila priliku u kvalifikacijama Australian Opena

N. M.

09.01.2026 u 21:48

Tereza Mrdeža
Tereza Mrdeža Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Tereza Mrdeža upala u kvalifikacije Australian Opena za kraj profesionalne karijere!

35-godišnja Tereza ne igra aktivno tenis već skoro tri godine, u te tri godine ima tek jedan turnir u Monastiru igran početkom 2023. godine.

U te tri godine Tereza je postala majka, osnovala svoju tenisku akademiju u Poreču, a zamrznuti ranking je čekao, i evo ga, isplatilo se, zahvaljujući zamrznutom rankingu i velikom broju otkazivanja, Tereza je upala u kvalifikacije Australian Opena!

Nekada 150. tenisačica svijeta otputovat će u Australiju i odigrati posljednji meč u profesionalnoj karijeri, za svoju dušu!

Kako i sama kaže, da ne očekujemo puno, ali da će dati sve od sebe za kraj!

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
20 SRETNIKA

20 SRETNIKA

Sigurdsson rastužio dvojicu igrača; evo konačnog popisa putnika na EURO
TRPI KRITIKE

TRPI KRITIKE

Talijani napali trenera Milana zbog Modrića: 'Zašto to radi?'
U SKLADU S VREMENOM

U SKLADU S VREMENOM

Petorica igrača otišlo iz Zrinjskog; Igor Štimac najavio trening za pamćenje!

najpopularnije

Još vijesti