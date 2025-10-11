Razočarani Novak Đoković nakon poraza nije želio odgovoriti na jedno pitanje

Imao je Novak Đoković velikih zdravstvenih problema tijekom polufinalnog meča, dva je puta tražio pomoć fizioterapeuta zbog bolova u donjem dijelu leđa, a to je na kraju i presudilo.

Valentin Vacherot je slavio veliku pobjedu, a razočarani Đoković nakon svega i nije imao previše toga za reći.

'Želim čestitati Vacherotu na plasmanu u prvi finale Masters 1000 turnira', započeo je nakon poraza Đoković pa dodao:

'Nevjerojatna je priča doći do ovakvog finala iz kvalifikacija. Na mreži sam mu rekao da je odigrao sjajan turnir, ali još je važnije da mu je stav bio odličan. Uz sve to je i izvanredno igrao. Sve je to dio njega, želim mu sve najbolje u finalu. Danas je pobijedio bolji tenisač, a to nisam bio ja.'

No, onda je stiglo 'škakljivo' pitanje. Kakvo je zdravstveno stanje Novaka Đokovića nakon poraza? Jer tijekom cijelog turnira u Šangaju je imao problema, a onda u polufinalu dva puta tražio pomoć fizioterapeuta...

Đokovića je ovo pitanje poprilično izbacilo iz takta.

'Sljedeće pitanje, molim', kratko je rekao Novak Đoković.