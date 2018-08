Ovo je najjača moguća skupina Lige prvaka: To bi bio spektakl koji Real nikako ne priželjkuje

Ovog četvrtka s početkom u 18 sati održat će se u Monte Carlu ždrijeb ovosezonske Lige prvaka, a moguće je stvaranje izuzetno jake grupe, poput one u kojoj bi bili Real, Manchester United, Monaco i Inter...

Među nositeljima se nalaze prvaci šest najjačih europskih liga te osvajači Lige prvaka i Europske lige. Radi se o Barceloni, Juventusu, PSG-u, Manchester Cityju, Bayernu, moskovskoj Lokomotivi, Real Madridu i Atleticu.

Druga jakosna grupa također je vrlo jaka s Manchester Unitedom, Borussijom Dortmund, Romom, Tottenhamom i Napolijem kao zvučnim imenima, dok su u trećoj prošlosezonski finalist Liverpool, kao i Lyon, Monaco te Valencia. U četvrtoj jakosnoj grupi također su dva neugodna protivnika, Hoffenheim i milanski Inter.

Dakle, ždrijeb bi nam mogao donijeti jednu ili dvije izuzetno jake skupine, poput one u kojoj bi bili Real, Manchester United, Monaco i Inter ili možda Barcelona, Roma, Liverpool i Hoffenheim.

Imali 'skupinu smrti' ili ravnomjerno raspoređene moćne klubove, sigurno je da će biti zanimljivih utakmica ove jeseni, no na one ključne u kojima nitko nema pravo na pogrešku morat ćemo čekati do proljeća...

Ždrijeb Lige prvaka, jakosne grupe:

Nositelji: Barcelona, Juventus, PSG, Manchester City, Bayern, Lokomotiv, Real, Atletico

Druga jakosna grupa: Borussia D., Porto, Manchester U., Tottenham, Napoli, Benfica, Šahtar, Roma

Treća jakosna grupa: Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, PSV, CSKA, Valencia

Četvrta jakosna grupa: Viktoria, AEK, Brugge, Galatasaray, Young Boys, Inter, Hoffenheim, Crvena zvezda