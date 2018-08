Ovo je dokaz koliko je Modrić blizu odlaska iz Reala; 'kraljevi' su mu već pronašli zamjenu

U Madridu su odlučni, tvrde kako nema šanse da Luka Modrić napusti Real i ode u Inter. No, čini se kako predsjednik Florentino Perez želi biti siguran u slučaju da se transfer ipak ostvari, iako za Modrića traži 750 milijuna eura odštete! Krenuo je Perez tražiti zamjenu za kapetana hrvatske reprezentacije, a prvi izbor mu je veznjak Juventusa

Situacija je izuzetno napeta, u Madridu je zavladala panika, zamjenu za Ronalda nemoguće je pronaći, a momčad bi odlaskom Modrića bila potpuno obezglavljena. Predsjednik Reala Florentino Perez objavio je kako je odšteta za Modrića čak 750 milijuna eura, ali kapetan hrvatske reprezentacije odlučan je u svom naumu da napusti 'kraljeve'.

Zato je Perez krenuo u potragu za novim 'dirigentom' u veznome redu, a prvi mu je izbor zvijezda Juventusa i reprezentacije BiH Miralem Pjanić (28)!

Da, Pjanić je realna opcija jer je Perez već neko vrijeme 'slab' na sjajnog veznjaka, no problem je to što ga 'love' i ostali velikani poput Chelseaja (ako momčad napusti Eden Hazard), Barcelona te Chelsea. Do završetka prijelaznog roka još je punih mjesec dana (traje do 9. rujna!) i sigurno je da će biti još velikih potresa na nogometnom tržištu.