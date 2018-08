Senzacija iz Italije: Inter čini sve kako bi kupio kapetana hrvatske reprezentacije

Kolovoz će biti paklen, kako zbog vrućina, tako i zbog senzacionalnih transfera. Prijelazni se rok tek zahuktava, a u Italiji bi moglo biti svega. Posljednje informacije koje stižu s 'čizme' govore kako talijanski velikani nastavljaju 'čerupanje' madridskog Reala. Prvo je Cristiano Ronaldo stigao u Juventus, a sada je Luka Modrić na meti Intera...

Svi izvori kazuju kako Modrić s Interom pregovara već neko vrijeme te kako ne bi imao ništa protiv dolaska u redove Intera. To je, prema navodima talijanskih medija, i priznao suigračima za vrijeme SP-a. Inter ima dovoljno novca za otkup Luke Modrića kojeg ugovor s 'kraljevima' veže do 2020. godine, pitanje je samo hoće li svi ti deseci milijuna eura 'smekšati' čelnike Reala. Momčad je ionako već 'očerupana' odlaskom Ronalda, na izlaznim je vratima i Kovačić, a ostanu li i bez Modrića bio bi to konačni udarac ambicijama 'kraljevskog' kluba.